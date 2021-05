Cleveland 6, L.A. Angels 5

By The Associated Press

Cleveland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 8 5 Totals 33 5 7 5 Hernandez 2b 5 0 1 0 Ward cf-rf 4 0 0 0 A.Rosario ss 5 1 2 0 Ohtani dh 3 2 2 1 Ramírez 3b 3 1 1 2 Rendon 3b 4 1 1 0 Reyes dh 3 1 1 0 Walsh 1b 4 0 0 0 E.Rosario lf 4 1 1 0 Upton lf 4 1 2 3 Ramirez cf 4 1 0 1 Gosselin 2b 3 0 0 0 Naylor rf 4 1 2 1 Lagares cf 1 0 0 0 Chang 1b 3 0 0 1 J.Iglesias ss 3 1 1 1 Hedges c 3 0 0 0 Rojas rf-2b 4 0 1 0 Butera c 3 0 0 0

Cleveland 500 000 010 — 6 Los Angeles 100 300 100 — 5

E_Gosselin (3). DP_Cleveland 1, Los Angeles 1. LOB_Cleveland 5, Los Angeles 3. 2B_E.Rosario (6), Rojas (9). HR_Ramírez (12), Naylor (4), Ohtani (14), Upton (8), J.Iglesias (3). SF_Chang (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland Plesac W,4-3 7 7 5 5 1 4 Shaw H,5 1 0 0 0 0 2 Karinchak S,4-5 1 0 0 0 1 1

Los Angeles Heaney 3 6 5 4 2 1 Barria 4 1 0 0 1 1 Claudio L,0-1 1 1 1 1 0 1 Slegers 1 0 0 0 0 2

Heaney pitched to 1 batter in the 4th.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Jose Navas; Second, CB Bucknor; Third, Jordan Baker.

T_2:48. A_9,491 (45,517).

