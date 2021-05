Cleveland 6, Toronto 5

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 5 5 5 5 6 Semien 2b 3 1 1 1 1 0 .297 Bichette ss 4 1 1 0 0 0 .263 Guerrero Jr. 1b 2 1 0 0 1 0 .323 Hernández dh 3 1 1 3 0 2 .317 Grichuk rf 2 0 1 1 1 1 .289 Gurriel Jr. lf 3 0 0 0 0 1 .249 Espinal 3b 3 0 1 0 0 2 .227 Davis cf 2 1 0 0 1 0 .155 Jansen c 1 0 0 0 1 0 .144

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 6 5 5 5 4 Hernandez 2b 3 1 1 0 1 0 .213 A.Rosario ss 3 1 1 2 1 1 .243 Ramírez dh 3 0 1 2 0 0 .256 Ramirez cf 2 0 0 0 0 0 .253 E.Rosario lf 2 0 0 0 1 0 .230 Miller 3b 2 0 0 0 0 2 .138 a-Bauers ph-1b 1 0 0 0 0 0 .194 Naylor rf 3 0 0 0 0 0 .253 Chang 1b-3b 2 2 1 0 1 0 .155 Rivera c 2 1 1 1 0 1 .286 b-Zimmer ph 0 1 0 0 1 0 .000

Toronto 004 000 1_5 5 1 Cleveland 000 004 2_6 5 0

Two outs when winning run scored.

a-lined out for Miller in the 6th. b-walked for Rivera in the 7th.

E_Espinal (4). LOB_Toronto 3, Cleveland 4. 2B_Hernández (5), Grichuk (14), Rivera (2). RBIs_Hernández 3 (29), Grichuk (39), Semien (32), Rivera (2), A.Rosario 2 (13), Ramírez 2 (28). SB_E.Rosario (6). SF_Ramírez. S_Jansen.

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Davis, Espinal); Cleveland 1 (Bauers). RISP_Toronto 3 for 6; Cleveland 3 for 5.

Runners moved up_Gurriel Jr.. GIDP_Bichette, Semien, Hernandez, Ramirez.

DP_Toronto 2 (Guerrero Jr., Bichette, Guerrero Jr.; Semien, Bichette, Guerrero Jr.); Cleveland 2 (Hernandez, A.Rosario, Chang; Bauers, A.Rosario, Bauers).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Matz 5 4 4 2 0 4 69 4.22 Chatwood, L, 0-2, BS, 0-1 1 1-3 1 2 2 5 0 32 3.10 Castro 1-3 0 0 0 0 0 6 1.93

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Hentges 2 1-3 4 4 4 3 2 54 7.15 Mejía 1 2-3 0 0 0 1 1 21 0.00 Wittgren 1 0 0 0 0 1 11 4.96 Stephan 1 0 0 0 0 2 16 4.50 Clase, W, 3-2 1 1 1 1 1 0 10 1.19

Inherited runners-scored_Chatwood 2-2, Castro 3-1, Mejía 1-0. HBP_Matz (Ramirez). WP_Hentges.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Gabe Morales; Second, Cory Blaser; Third, Ryan Additon.

T_2:08. A_11,690 (34,788).

