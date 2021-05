Cleveland 6, Toronto 5

By The Associated Press

Toronto Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 23 5 5 5 Totals 23 6 5 5 Semien 2b 3 1 1 1 Hernandez 2b 3 1 1 0 Bichette ss 4 1 1 0 A.Rosario ss 3 1 1 2 Guerrero Jr. 1b 2 1 0 0 Ramírez dh 3 0 1 2 Hernández dh 3 1 1 3 Ramirez cf 2 0 0 0 Grichuk rf 2 0 1 1 E.Rosario lf 2 0 0 0 Gurriel Jr. lf 3 0 0 0 Miller 3b 2 0 0 0 Espinal 3b 3 0 1 0 Bauers ph-1b 1 0 0 0 Davis cf 2 1 0 0 Naylor rf 3 0 0 0 Jansen c 1 0 0 0 Chang 1b-3b 2 2 1 0 Rivera c 2 1 1 1 Zimmer ph 0 1 0 0

Toronto 004 000 1 — 5 Cleveland 000 004 2 — 6

E_Espinal (4). DP_Toronto 2, Cleveland 2. LOB_Toronto 3, Cleveland 4. 2B_Hernández (5), Grichuk (14), Rivera (2). SB_E.Rosario (6). SF_Ramírez (3). S_Jansen (1).

IP H R ER BB SO

Toronto Matz 5 4 4 2 0 4 Chatwood L,0-2 BS,0-1 1 1-3 1 2 2 5 0 Castro 1-3 0 0 0 0 0

Cleveland Hentges 2 1-3 4 4 4 3 2 Mejía 1 2-3 0 0 0 1 1 Wittgren 1 0 0 0 0 1 Stephan 1 0 0 0 0 2 Clase W,3-2 1 1 1 1 1 0

Matz pitched to 4 batters in the 6th.

HBP_Matz (Ramirez). WP_Hentges.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Gabe Morales; Second, Cory Blaser; Third, Ryan Additon.

T_2:08. A_11,690 (34,788).

