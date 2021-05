Colorado 4, Arizona 3

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 3 9 Marte cf 3 0 0 1 0 1 .350 P.Smith 1b 4 1 1 2 0 0 .250 Escobar 3b 4 0 0 0 0 1 .230 Peralta lf 4 0 2 0 0 0 .280 Rojas ss-2b 3 0 1 0 1 2 .289 Reddick rf 4 0 0 0 0 1 .118 Leyba 2b 3 0 0 0 0 0 .000 Soria p 0 0 0 0 0 0 — Clarke p 0 0 0 0 0 0 .333 e-Vogt ph 1 0 0 0 0 1 .192 Crichton p 0 0 0 0 0 0 — Varsho c 2 1 0 0 1 2 .171 Widener p 0 0 0 0 0 0 .000 Mantiply p 0 0 0 0 0 0 — a-Bumgarner ph 1 0 0 0 0 0 .111 C.Smith p 0 0 0 0 0 0 .000 b-An.Young ph 0 1 0 0 1 0 .250 Al.Young p 0 0 0 0 0 0 .000 Ahmed ss 1 0 0 0 0 1 .187

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 8 4 3 6 Tapia lf 4 0 1 0 1 0 .282 Story ss 5 1 2 2 0 0 .262 Blackmon rf 3 1 1 0 0 1 .248 Cron 1b 3 0 0 0 0 1 .297 McMahon 2b 4 1 1 0 0 1 .257 Fuentes 3b 4 0 2 1 0 0 .269 Daza cf 4 0 0 1 0 1 .311 Nuñez c 2 1 0 0 2 1 .183 Gray p 2 0 0 0 0 1 .190 c-Joe ph 1 0 0 0 0 0 .243 Gilbreath p 0 0 0 0 0 0 — Sheffield p 0 0 0 0 0 0 — d-Hampson ph 1 0 1 0 0 0 .237 Bard p 0 0 0 0 0 0 —

Arizona 000 003 000_3 4 2 Colorado 010 010 011_4 8 1

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Mantiply in the 3rd. b-walked for C.Smith in the 6th. c-lined out for Gray in the 6th. d-doubled for Sheffield in the 8th. e-struck out for Clarke in the 9th.

E_Rojas (5), Peralta (1), Nuñez (2). LOB_Arizona 4, Colorado 10. 2B_Rojas (10), Peralta (10), Fuentes 2 (9), Hampson (9). HR_P.Smith (4), off Gray; Story (5), off Crichton. RBIs_Marte (6), P.Smith 2 (15), Story 2 (23), Fuentes (25), Daza (10). SF_Marte.

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Varsho, Vogt); Colorado 7 (Fuentes, Blackmon, Daza 2, Tapia). RISP_Arizona 0 for 5; Colorado 3 for 11.

Runners moved up_McMahon, Fuentes.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Widener 1 2-3 1 1 0 2 2 40 2.62 Mantiply 1-3 0 0 0 0 1 3 3.38 C.Smith 3 4 1 1 0 2 59 3.52 Al.Young, H, 3 1 2-3 0 0 0 0 1 15 3.38 Soria, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 3 4.50 Clarke, BS, 0-1 1 2 1 1 1 0 23 4.94 Crichton, L, 0-3 0 1 1 1 0 0 3 6.23

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray 6 2 3 3 2 3 84 3.59 Gilbreath 1 1 0 0 0 1 11 8.59 Sheffield 1 0 0 0 0 2 10 1.72 Bard, W, 2-3 1 1 0 0 1 3 27 5.00

Inherited runners-scored_Mantiply 2-0. HBP_Widener 2 (Blackmon,Cron). PB_Nuñez (4).

Umpires_Home, Will Little; First, Marvin Hudson; Second, Rob Drake; Third, Dan Merzel.

T_3:20. A_19,221 (50,445).

