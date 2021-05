Colorado 9, Cincinnati 6

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 6 10 6 4 8 Naquin cf 5 1 1 0 0 0 .257 Winker rf 5 0 1 1 0 1 .364 Moustakas 1b 3 0 1 1 0 1 .244 Hendrix p 0 0 0 0 0 0 — Pérez p 0 0 0 0 0 0 .000 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — b-T.Stephenson ph-1b 0 1 0 0 0 0 .305 Suárez 3b 4 1 1 2 0 2 .154 Barnhart c 3 0 2 0 1 0 .299 Farmer ss 4 0 0 0 0 1 .218 Akiyama lf 4 1 2 0 0 1 .188 India 2b 4 1 2 2 0 1 .235 Warren p 0 0 0 0 0 0 — Miley p 0 1 0 0 1 0 .167 Hembree p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Blandino ph-1b-2b 1 0 0 0 2 1 .263

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 15 8 6 14 Hampson cf 4 2 3 1 1 1 .258 Joe 1b-lf 4 0 0 0 1 3 .316 Story ss 3 2 2 0 2 1 .287 Blackmon rf 3 1 3 0 0 0 .244 1-McMahon pr-3b 2 1 0 0 0 1 .265 Fuentes 3b-1b 4 2 2 2 1 1 .234 Daza lf-rf 4 1 3 3 1 1 .337 Díaz c 5 0 1 1 0 1 .117 Trejo 2b 4 0 0 0 0 3 .235 Márquez p 2 0 1 1 0 1 .143 Almonte p 1 0 0 0 0 1 .000 Bard p 0 0 0 0 0 0 —

Cincinnati 002 000 220_6 10 2 Colorado 104 300 10x_9 15 1

a-struck out for Hembree in the 5th. b-hit by pitch for Doolittle in the 8th.

1-ran for Blackmon in the 4th.

E_Miley 2 (2), Fuentes (5). LOB_Cincinnati 5, Colorado 10. 2B_India (2), Naquin (4), Márquez (1), Fuentes (2), Daza (5). 3B_Hampson (2). HR_India (3), off Márquez; Suárez (7), off Almonte; Hampson (5), off Doolittle. RBIs_Winker (21), Moustakas (13), India 2 (19), Suárez 2 (18), Fuentes 2 (19), Daza 3 (9), Díaz (3), Márquez (1), Hampson (13). SB_Story (6). CS_India (1), Story (3). S_Márquez.

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Suárez, India); Colorado 5 (Daza, Joe, Márquez, Díaz). RISP_Cincinnati 1 for 4; Colorado 6 for 16.

Runners moved up_Winker, Akiyama, Fuentes. GIDP_Farmer, Naquin, Winker, Joe, Díaz.

DP_Cincinnati 2 (Suárez, India, Moustakas; India, Farmer, Blandino); Colorado 3 (Trejo, Fuentes; McMahon, Trejo, Fuentes; Trejo, Story, Fuentes).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Miley, L, 4-3 3 11 8 8 3 5 89 3.69 Hembree 1 1 0 0 0 3 17 0.00 Hendrix 1 1 0 0 0 2 14 5.68 Pérez 1 1 0 0 1 1 16 7.62 Doolittle 1 1 1 1 0 2 18 4.50 Warren 1 0 0 0 2 1 21 0.00

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez, W, 2-4 6 8 4 4 3 8 93 5.56 Almonte 2 2 2 2 0 0 30 9.95 Bard, S, 4-7 1 0 0 0 1 0 12 6.59

Inherited runners-scored_Hembree 2-2, Almonte 1-0. HBP_Almonte (T.Stephenson).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nic Lentz; Second, Ryan Additon; Third, Joe West.

T_3:20. A_20,232 (50,445).

