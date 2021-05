Kansas City 8, Minnesota 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 13 8 2 8 Merrifield 2b 5 2 2 3 0 0 .253 C.Santana 1b 4 0 1 2 0 1 .247 Benintendi lf 4 1 1 0 1 1 .284 Perez c 5 0 2 1 0 0 .277 Mondesi ss 5 0 2 1 0 1 .357 Gutierrez 3b 4 0 0 0 0 3 .244 Soler dh 4 1 2 0 0 0 .179 Dozier rf 3 2 1 0 1 1 .144 Taylor cf 4 2 2 1 0 1 .253

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 2 6 8 Garlick rf 2 0 0 0 1 0 .253 a-Larnach ph-lf 1 0 1 1 1 0 .226 Donaldson 3b 5 0 0 0 0 2 .227 Cruz dh 4 0 1 0 0 0 .285 Garver c 3 1 1 1 1 0 .227 Kirilloff lf-rf 4 0 0 0 0 0 .229 SanĂ³ 1b 4 0 0 0 0 2 .176 Polanco 2b 3 1 2 0 1 0 .235 Refsnyder cf 3 1 0 0 1 2 .368 Simmons ss 3 0 1 0 1 2 .240

Kansas City 000 030 500_8 13 0 Minnesota 000 100 200_3 6 0

a-singled for Garlick in the 7th.

LOB_Kansas City 6, Minnesota 8. 2B_Taylor (4), Mondesi (3), Merrifield (11), Perez (11), Cruz (4), Simmons (5), Polanco (10). HR_Garver (8), off Bubic. RBIs_Taylor (17), Merrifield 3 (27), C.Santana 2 (34), Perez (29), Mondesi (1), Garver (17), Larnach (5). CS_Mondesi (1). SF_C.Santana.

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Soler, Mondesi); Minnesota 5 (Kirilloff, Donaldson 2, Cruz). RISP_Kansas City 6 for 9; Minnesota 1 for 9.

GIDP_Donaldson.

DP_Kansas City 1 (Gutierrez, Merrifield, C.Santana).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bubic, W, 1-0 6 4 1 1 2 5 98 1.52 Zuber 1-3 0 2 2 3 0 20 6.60 Zimmer 2-3 1 0 0 0 1 18 2.55 Brentz 2 1 0 0 1 2 27 2.28

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Dobnak, L, 1-4 6 9 6 6 1 3 89 6.49 Stashak 2 3 2 2 1 3 34 6.89 Farrell 1 1 0 0 0 2 17 0.00

Inherited runners-scored_Zimmer 3-2, Stashak 3-3. WP_Zimmer.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Tim Timmons; Second, Lance Barrett; Third, Roberto Ortiz.

T_3:12. A_14,260 (38,544).

