Korn Ferry Tour Money Leaders

Through May 30

Trn Money 1. Stephan Jaeger 28 $542,884 2. Greyson Sigg 27 $430,165 3. Davis Riley 29 $412,321 4. Will Zalatoris 16 $403,978 5. Brandon Wu 17 $381,151 6. Cameron Young 18 $370,985 7. Taylor Pendrith 30 $370,659 8. Lee Hodges 29 $367,135 9. David Lipsky 27 $364,110 10. Paul Barjon 28 $354,649 11. Mito Pereira 30 $343,885 12. Chad Ramey 32 $336,921 13. Adam Svensson 31 $321,323 14. Jared Wolfe 29 $314,677 15. Nick Hardy 32 $308,003 16. Max McGreevy 30 $297,879 17. Roberto Díaz 29 $284,684 18. Andrew Novak 31 $270,228 19. Ben Kohles 29 $267,358 20. Seth Reeves 29 $252,414 21. Taylor Montgomery 28 $241,884 22. Brett Drewitt 34 $239,220 23. Carl Yuan 28 $237,524 24. Paul Haley II 26 $237,336 25. Dan McCarthy 29 $234,499 26. Curtis Thompson 32 $232,929 27. Austin Smotherman 29 $229,578 28. Taylor Moore 29 $221,323 29. David Kocher 32 $218,646 30. Dylan Wu 33 $214,743 31. Peter Uihlein 10 $213,106 32. Curtis Luck 25 $210,397 33. Hayden Buckley 24 $198,254 34. Ollie Schniederjans 27 $192,105 35. Tyson Alexander 31 $191,474 36. Theo Humphrey 31 $187,293 37. Zecheng Dou 29 $186,395 38. Dawie van der Walt 34 $183,618 39. Justin Lower 28 $181,613 40. Jimmy Stanger 31 $181,061 41. Max Greyserman 27 $180,099 42. Brad Hopfinger 29 $179,278 43. Brandon Harkins 30 $178,441 44. Vince India 31 $176,611 45. John Chin 30 $175,395 46. Trey Mullinax 21 $172,518 47. Tommy Gainey 26 $172,330 48. Billy Kennerly 27 $168,254 49. Erik Barnes 26 $166,574 50. Dawson Armstrong 32 $163,848

