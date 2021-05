L.A. Angels 2, L.A. Dodgers 1

By The Associated Press

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 9 10 Betts cf-rf 3 0 0 0 2 1 .261 Seager ss 5 0 3 0 0 2 .273 Turner dh-3b 3 1 0 0 2 0 .319 Smith c 5 0 0 0 0 1 .242 Muncy 1b 2 0 0 0 2 1 .219 Taylor lf-cf 2 0 1 1 2 0 .276 Neuse 3b 3 0 0 0 0 1 .219 a-Beaty ph-lf 1 0 0 0 0 1 .293 Peters rf 2 0 0 0 1 1 .125 b-Ruiz ph 1 0 0 0 0 1 .167 Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Lux 2b 4 0 0 0 0 1 .209

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 6 2 3 12 Fletcher ss 4 1 2 0 0 1 .280 Ohtani dh 3 1 1 0 1 1 .276 Trout cf 3 0 0 0 1 2 .376 Walsh 1b 3 0 1 2 1 2 .325 Upton lf 3 0 0 0 0 2 .214 Lagares lf 1 0 0 0 0 1 .188 Rojas 2b 3 0 0 0 0 1 .193 Ward rf 3 0 0 0 0 0 .125 Gosselin 3b 3 0 2 0 0 0 .294 Butera c 3 0 0 0 0 2 .143

Los Angeles (N) 001 000 000_1 4 1 Los Angeles (A) 002 000 00x_2 6 1

a-struck out for Neuse in the 8th. b-struck out for Peters in the 8th.

E_Smith (2), Walsh (2). LOB_Los Angeles (N) 12, Los Angeles (A) 6. 2B_Seager (7), Walsh (5). RBIs_Taylor (14), Walsh 2 (27). SB_Walsh (1). CS_Gosselin (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles (N) 6 (Taylor, Neuse, Muncy, Betts, Smith); Los Angeles (A) 5 (Walsh, Upton, Lagares). RISP_Los Angeles (N) 1 for 11; Los Angeles (A) 1 for 5.

Runners moved up_Lux, Trout. GIDP_Smith.

DP_Los Angeles (A) 1 (Rojas, Walsh).

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, L, 3-2 6 4 2 2 2 9 113 2.50 González 1 1 0 0 0 1 16 1.42 Jansen 1 1 0 0 1 2 17 1.88

Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Quintana 4 2 1 1 5 6 97 9.00 Slegers, W, 2-0 1 1-3 0 0 0 2 0 29 3.77 Claudio, H, 1 2-3 0 0 0 0 0 5 3.55 Watson, H, 2 1 1 0 0 0 0 9 0.96 Mayers, H, 5 1 0 0 0 1 3 16 4.86 R.Iglesias, S, 5-7 1 1 0 0 1 1 17 6.00

Inherited runners-scored_Slegers 1-0, Claudio 2-0. IBB_off Jansen (Walsh). WP_Quintana.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Brian Gorman; Second, Adrian Johnson; Third, Sean Barber.

T_3:26. A_15,294 (45,517).

