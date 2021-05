L.A. Angels 7, Minnesota 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 1 4 1 0 6 Arraez lf 3 0 1 0 0 0 .268 Donaldson 3b 3 0 0 0 0 0 .260 Cruz dh 2 0 1 0 0 1 .292 Polanco 2b 3 0 0 0 0 0 .235 Sanó 1b 3 1 1 0 0 1 .170 Astudillo c 3 0 1 0 0 0 .291 Larnach rf 3 0 0 0 0 3 .241 Refsnyder cf 1 0 0 1 0 1 .600 Simmons ss 2 0 0 0 0 0 .235

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 7 10 7 2 3 J.Iglesias ss 4 0 1 0 0 0 .272 Gosselin 1b 3 1 2 4 0 0 .311 Walsh 1b 1 0 0 0 0 1 .329 Rendon dh 2 1 1 0 1 0 .265 Upton lf 3 0 0 0 0 1 .197 Ward rf 3 1 2 2 0 0 .188 Suzuki c 3 1 1 0 0 0 .191 Lagares cf 3 1 2 1 0 0 .241 Rojas 3b 2 1 0 0 1 1 .174 Fletcher 2b 3 1 1 0 0 0 .253

Minnesota 010 000 0_1 4 1 Los Angeles 130 030 x_7 10 0

E_Donaldson (4). LOB_Minnesota 3, Los Angeles 4. 2B_Sanó (1), Lagares 2 (5), Gosselin (5). HR_Gosselin (1), off Thorpe; Ward (3), off Duffey. RBIs_Refsnyder (3), Gosselin 4 (7), Ward 2 (7), Lagares (4). SF_Refsnyder.

Runners left in scoring position_Minnesota 0; Los Angeles 1 (Rendon). RISP_Minnesota 1 for 2; Los Angeles 2 for 5.

GIDP_Donaldson, Suzuki.

DP_Minnesota 1 (Simmons, Polanco, Sanó); Los Angeles 1 (J.Iglesias, Fletcher, Gosselin).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Thorpe, L, 0-2 4 5 4 1 2 0 63 3.86 Duffey 1 4 3 3 0 1 25 5.87 Stashak 1 1 0 0 0 2 19 6.59

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 2-2 5 4 1 1 0 4 57 4.78 Cishek 2 0 0 0 0 2 23 4.00

HBP_Cishek (Cruz). WP_Duffey.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Kyle McCrady; Second, CB Bucknor; Third, Jose Navas.

T_1:55. A_9,920 (45,517).

