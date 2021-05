L.A. Dodgers 6, San Francisco 3

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 6 9 6 1 5 Taylor cf 5 0 0 0 0 2 .277 Turner 3b 3 1 0 0 1 1 .274 Muncy 2b-1b 4 2 3 1 0 0 .291 Pujols 1b 4 0 1 1 0 0 .263 1-Neuse pr-2b 0 0 0 0 0 0 .184 Lux ss 4 1 1 0 0 0 .256 Barnes c 3 1 1 2 0 1 .227 Beaty lf 4 1 1 1 0 1 .292 Peters rf 4 0 2 1 0 0 .211 Buehler p 2 0 0 0 0 0 .050 Vesia p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Tsutsugo ph 1 0 0 0 0 0 .100 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 7 3 2 7 Yastrzemski rf 3 1 1 0 1 1 .214 Posey c 4 1 1 2 0 0 .355 Crawford ss 4 1 1 0 0 1 .254 Belt 1b 4 0 1 0 0 2 .234 Longoria 3b 4 0 1 0 0 0 .242 Dickerson lf 3 0 1 1 1 1 .230 Dubón 2b 4 0 0 0 0 1 .250 Tauchman cf 2 0 1 0 0 0 .203 Tropeano p 0 0 0 0 0 0 — a-Ruf ph 1 0 0 0 0 1 .243 Álvarez p 0 0 0 0 0 0 — Kazmir p 0 0 0 0 0 0 — García p 0 0 0 0 0 0 — Duggar cf 1 0 0 0 0 0 .250 b-Slater ph-cf 1 0 0 0 0 0 .211

Los Angeles 100 010 220_6 9 0 San Francisco 000 000 120_3 7 2

a-struck out for Tropeano in the 7th. b-flied out for Duggar in the 8th. c-flied out for Vesia in the 9th.

1-ran for Pujols in the 8th.

E_Yastrzemski (1), Duggar (1). LOB_Los Angeles 4, San Francisco 4. 2B_Peters (2), Beaty (3), Crawford (4). HR_Muncy (9), off Kazmir; Barnes (1), off García; Posey (9), off Vesia. RBIs_Muncy (24), Barnes 2 (10), Beaty (19), Peters (3), Pujols (5), Dickerson (18), Posey 2 (17). S_Buehler, Barnes, Kazmir.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Buehler, Pujols, Taylor, Beaty); San Francisco 2 (Posey, Ruf). RISP_Los Angeles 3 for 8; San Francisco 2 for 7.

GIDP_Pujols, Posey, Longoria.

DP_Los Angeles 2 (Muncy, Pujols; Turner, Muncy, Pujols); San Francisco 1 (Longoria, Dubón, Belt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler, W, 3-0 7 6 1 1 1 5 105 2.78 Vesia 1 1 2 2 1 1 23 6.43 Jansen, S, 11-13 1 0 0 0 0 1 10 1.31

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Kazmir, L, 0-1 4 2 1 1 0 2 55 2.25 García 1 2 1 1 0 0 18 5.84 Tropeano 2 3 2 1 1 1 34 4.50 Álvarez 2 2 2 0 0 2 33 4.73

WP_Tropeano.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Nestor Ceja; Second, Alan Porter; Third, Chris Guccione.

T_2:54. A_13,660 (41,915).

