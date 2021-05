L.A. Dodgers 7, Seattle 1

By The Associated Press

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 2 1 Totals 36 7 11 7 Crawford ss 4 0 0 0 Betts rf 5 0 1 0 Haniger rf 3 0 0 0 C.Seager ss 5 0 0 0 Lewis cf 4 0 0 0 Turner 3b 4 2 1 0 K.Seager 3b 3 0 0 0 Muncy 1b 3 3 2 2 France 2b-1b 3 1 1 0 Smith c 4 1 2 0 Murphy c 3 0 0 0 Taylor cf 3 1 0 0 Moore lf-2b 3 0 1 1 Beaty lf 3 0 2 3 E.White 1b 2 0 0 0 Pollock ph 1 0 1 1 Chargois p 0 0 0 0 Raley lf 0 0 0 0 Fletcher p 0 0 0 0 Lux 2b 4 0 2 1 Marmolejos ph 1 0 0 0 Urías p 3 0 0 0 Mills p 0 0 0 0 Neuse ph 1 0 0 0 Dunn p 1 0 0 0 Nelson p 0 0 0 0 Vest p 0 0 0 0 Haggerty lf 2 0 0 0

Seattle 000 010 000 — 1 Los Angeles 000 240 10x — 7

E_Crawford (4). LOB_Seattle 2, Los Angeles 9. 2B_Betts (11), Beaty (2), Smith (8). HR_Muncy (7).

IP H R ER BB SO

Seattle Dunn L,1-1 3 1-3 3 2 2 3 2 Vest 1 1-3 4 4 4 1 1 Chargois 1 1-3 1 0 0 0 1 Fletcher 1 3 1 1 0 0 Mills 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Urías W,5-1 7 2 1 1 1 6 Nelson 2 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Rob Drake; First, Dan Merzel; Second, Will Little; Third, Greg Gibson.

T_2:57. A_15,586 (56,000).

