LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through May 23

Trn Money 1. Lydia Ko 8 $861,377 2. Nelly Korda 8 $773,930 3. Patty Tavatanakit 7 $726,240 4. Inbee Park 5 $582,482 5. Jessica Korda 7 $472,348 6. Lexi Thompson 8 $416,765 7. Brooke M. Henderson 8 $403,246 8. Jin Young Ko 6 $378,435 9. Sei Young Kim 7 $366,367 10. Hyo Joo Kim 5 $360,766 11. Hannah Green 6 $359,235 12. Danielle Kang 8 $335,568 13. Wei-Ling Hsu 9 $323,801 14. Austin Ernst 8 $298,321 15. Ariya Jutanugarn 7 $296,272 16. So Yeon Ryu 6 $248,988 17. Moriya Jutanugarn 7 $236,310 18. Leona Maguire 7 $226,542 19. Amy Olson 8 $220,066 20. Nanna Koerstz Madsen 7 $219,693 21. Amy Yang 8 $211,956 22. Ally Ewing 9 $202,323 23. Jennifer Kupcho 7 $200,773 24. In Gee Chun 9 $193,443 25. Shanshan Feng 4 $184,618 26. Angela Stanford 9 $174,848 27. Angel Yin 7 $169,962 28. Gaby Lopez 8 $161,365 29. Sarah Kemp 6 $160,622 30. Jenny Shin 7 $156,226 31. Megan Khang 8 $149,423 32. Sophia Popov 8 $143,531 33. Stacy Lewis 7 $143,403 34. Mel Reid 7 $134,825 35. Minjee Lee 6 $126,569 36. Georgia Hall 9 $121,163 37. Yu Liu 9 $114,082 38. Charley Hull 7 $113,569 39. Jenny Coleman 7 $111,219 40. Carlota Ciganda 7 $109,763 41. Ryann O’Toole 7 $108,139 42. Xiyu Lin 9 $107,742 43. Cheyenne Knight 9 $107,474 44. Pajaree Anannarukarn 8 $103,205 45. Sarah Schmelzel 8 $102,026 46. Jeongeun Lee6 8 $99,667 47. Chella Choi 8 $99,606 48. Albane Valenzuela 7 $97,360 49. Ashleigh Buhai 8 $95,745 50. Celine Boutier 8 $95,636

