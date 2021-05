LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through May 30

Trn Money 1. Lydia Ko 8 $861,377 2. Patty Tavatanakit 8 $775,963 3. Nelly Korda 8 $773,930 4. Inbee Park 6 $609,431 5. Jessica Korda 7 $472,348 6. Ally Ewing 10 $427,323 7. Lexi Thompson 8 $416,765 8. Brooke M. Henderson 9 $407,338 9. Ariya Jutanugarn 8 $399,214 10. Jin Young Ko 7 $395,761 11. Danielle Kang 9 $385,291 12. Sei Young Kim 8 $383,693 13. Hyo Joo Kim 6 $366,748 14. Hannah Green 7 $365,217 15. Wei-Ling Hsu 9 $323,801 16. Austin Ernst 9 $304,303 17. Sophia Popov 9 $285,437 18. So Yeon Ryu 7 $266,314 19. Shanshan Feng 5 $264,252 20. Moriya Jutanugarn 8 $253,636 21. Leona Maguire 8 $237,288 22. Amy Olson 9 $230,812 23. Nanna Koerstz Madsen 7 $219,693 24. Amy Yang 8 $211,956 25. Jennifer Kupcho 8 $211,519 26. In Gee Chun 9 $193,443 27. Angela Stanford 10 $185,594 28. Jenny Shin 8 $183,175 29. Minjee Lee 7 $176,292 30. Sarah Kemp 7 $171,368 31. Angel Yin 7 $169,962 32. Gaby Lopez 9 $167,347 33. Mel Reid 8 $161,774 34. Megan Khang 9 $155,405 35. Stacy Lewis 8 $154,149 36. Jenny Coleman 8 $138,168 37. Yu Liu 10 $124,828 38. Georgia Hall 9 $121,163 39. Brittany Altomare 10 $120,717 40. Sarah Schmelzel 9 $119,352 41. Pajaree Anannarukarn 9 $113,951 42. Carlota Ciganda 8 $113,855 43. Charley Hull 7 $113,569 44. Celine Boutier 9 $112,962 45. Ryann O’Toole 8 $112,231 46. Cheyenne Knight 10 $111,048 47. Jeongeun Lee6 9 $110,413 48. Anna Nordqvist 8 $108,272 49. Xiyu Lin 9 $107,742 50. Ashleigh Buhai 9 $106,491

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.