Miami 3, L.A. Dodgers 2

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 6 3 3 12 Chisholm Jr. ss 5 1 2 0 0 2 .297 Cooper 1b 3 0 1 0 1 1 .209 Dickerson lf 4 0 0 0 0 2 .282 Brinson lf 0 0 0 0 0 0 .224 Duvall rf 4 1 1 3 0 1 .223 Díaz 2b 4 0 0 0 0 1 .136 Anderson 3b 3 0 1 0 1 0 .204 Sierra cf 4 0 1 0 0 1 .234 Wallach c 3 0 0 0 1 2 .226 López p 2 1 0 0 0 1 .059 a-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .282 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Bass p 0 0 0 0 0 0 — Floro p 0 0 0 0 0 0 — c-León ph 1 0 0 0 0 1 .193 García p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 2 10 2 1 8 Betts cf 5 0 2 1 0 1 .257 Muncy 1b 4 0 1 0 0 0 .260 Turner 3b 4 0 0 0 0 0 .302 Beaty lf 4 0 3 0 0 0 .327 Lux ss 3 0 1 0 1 0 .231 Raley rf 4 0 0 0 0 2 .171 Neuse 2b 4 1 1 0 0 1 .186 Barnes c 4 1 2 1 0 0 .237 Nelson p 0 0 0 0 0 0 .000 Vesia p 1 0 0 0 0 1 .000 Santana p 1 0 0 0 0 1 .000 Uceta p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Ruiz ph 1 0 0 0 0 1 .143 Kelly p 0 0 0 0 0 0 — White p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Smith ph 1 0 0 0 0 1 .245

Miami 000 030 000_3 6 0 Los Angeles 020 000 000_2 10 1

a-grounded out for López in the 6th. b-struck out for Uceta in the 7th. c-struck out for Floro in the 9th. d-struck out for White in the 9th.

E_Neuse (2). LOB_Miami 7, Los Angeles 8. 2B_Cooper (5), Anderson (4), Neuse (1), Barnes (3), Betts (13). HR_Duvall (8), off Uceta. RBIs_Duvall 3 (28), Barnes (8), Betts (14). SB_Anderson (2), Chisholm Jr. (8).

Runners left in scoring position_Miami 4 (Duvall 2, López, Wallach); Los Angeles 2 (Lux, Raley). RISP_Miami 1 for 10; Los Angeles 3 for 8.

Runners moved up_Dickerson.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López, W, 1-3 5 7 2 2 1 3 90 3.12 Bleier, H, 4 1 0 0 0 0 1 12 3.86 Bass, H, 3 1 0 0 0 0 2 13 4.40 Floro, H, 6 1 2 0 0 0 1 14 0.96 García, S, 7-8 1 1 0 0 0 1 17 1.65

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nelson 1 2-3 1 0 0 2 3 41 2.70 Vesia 1 0 0 0 1 3 20 6.75 Santana, H, 2 1 1-3 1 0 0 0 1 21 6.92 Uceta, L, 0-2, BS, 0-1 3 4 3 0 0 4 54 2.45 Kelly 1 0 0 0 0 0 13 13.50 White 1 0 0 0 0 1 16 1.17

Inherited runners-scored_Vesia 2-0, Santana 1-0. PB_Barnes (1).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Lewis Williams III; Second, Adam Hamari; Third, Chad Fairchild.

T_3:23. A_15,976 (56,000).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.