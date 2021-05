Miami 5, Arizona 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 12 5 2 5 M.Rojas ss 5 1 2 1 0 1 .283 Aguilar 1b 5 1 3 1 0 0 .303 Dickerson lf 5 1 2 1 0 1 .306 Duvall rf 4 0 2 1 0 0 .221 Berti 2b 3 0 0 0 1 0 .176 Anderson 3b 4 0 1 1 0 1 .204 León c 4 0 0 0 0 0 .204 Sierra cf 4 1 2 0 0 0 .237 Rogers p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Cooper ph 0 1 0 0 1 0 .194 Floro p 0 0 0 0 0 0 — c-Díaz ph 1 0 0 0 0 1 .147 Bender p 0 0 0 0 0 0 — Bass p 0 0 0 0 0 0 —

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 3 10 P.Smith rf-1b 3 0 0 1 0 0 .269 C.Kelly c 2 0 1 0 2 0 .338 Cabrera 1b 3 0 2 0 0 1 .289 1-Varsho pr-rf 1 0 0 0 0 1 .192 Escobar 3b 4 0 0 0 0 2 .204 An.Young 2b 3 0 0 0 1 2 .308 J.Rojas lf 4 0 0 0 0 2 .276 Ahmed ss 4 0 0 0 0 1 .200 Locastro cf 4 1 2 0 0 1 .235 M.Kelly p 1 0 0 0 0 0 .000 Devenski p 0 0 0 0 0 0 — b-VanMeter ph 1 0 0 0 0 0 .155 Bukauskas p 0 0 0 0 0 0 — Ginkel p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 001 001 300_5 12 0 Arizona 000 010 000_1 5 0

a-walked for Rogers in the 7th. b-flied out for Devenski in the 7th. c-struck out for Floro in the 8th.

1-ran for Cabrera in the 6th.

LOB_Miami 7, Arizona 7. 2B_Aguilar (8), Sierra (1), M.Rojas (11), Locastro (1). RBIs_M.Rojas (14), Anderson (10), Aguilar (32), Dickerson (8), Duvall (22), P.Smith (13). SB_Cabrera (1). SF_P.Smith. S_M.Kelly.

Runners left in scoring position_Miami 2 (Duvall, León); Arizona 2 (Escobar, J.Rojas). RISP_Miami 5 for 11; Arizona 0 for 2.

GIDP_Berti.

DP_Arizona 1 (Ahmed, An.Young, P.Smith).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, W, 5-2 6 4 1 1 2 7 87 1.84 Floro 1 1 0 0 0 0 12 1.02 Bender 1 0 0 0 1 3 19 0.00 Bass 1 0 0 0 0 0 13 4.73

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly, L, 2-4 6 1-3 7 3 3 2 4 96 5.24 Devenski 2-3 4 2 2 0 0 9 8.59 Bukauskas 1 1 0 0 0 1 14 7.04 Ginkel 1 0 0 0 0 0 8 6.08

Inherited runners-scored_Devenski 1-1.

Umpires_Home, Lewis Williams III; First, Adam Hamari; Second, Chad Fairchild; Third, CB Bucknor.

T_2:55. A_5,967 (48,686).

