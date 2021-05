Miami 8, Arizona 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 5 0 3 11 Locastro cf 4 0 0 0 0 3 .250 Cabrera 3b 3 0 0 0 1 2 .259 Devenski p 0 0 0 0 0 0 — Walker 1b 4 0 1 0 0 2 .188 Escobar 2b 3 0 0 0 1 1 .246 P.Smith rf 4 0 0 0 0 1 .250 Peralta lf 4 0 1 0 0 0 .290 Ahmed ss 3 0 2 0 1 1 .178 Vogt c 4 0 1 0 0 0 .209 Weaver p 1 0 0 0 0 0 .200 b-Varsho ph 1 0 0 0 0 0 .400 Peacock p 0 0 0 0 0 0 1.000 c-VanMeter ph 1 0 0 0 0 1 .149 Soria p 0 0 0 0 0 0 — Mathisen 3b 0 0 0 0 0 0 .122

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 10 8 2 9 M.Rojas ss 3 3 2 2 1 0 .271 Aguilar 1b 4 0 0 0 0 3 .280 Dickerson lf 3 2 1 0 1 0 .326 Bender p 0 0 0 0 0 0 — Pop p 0 0 0 0 0 0 — Duvall rf 4 1 2 4 0 0 .196 Anderson 3b 4 0 1 1 0 0 .209 Díaz 2b 4 0 1 1 0 2 .167 Brinson cf-lf 4 0 1 0 0 3 .205 León c 4 0 0 0 0 0 .235 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Devers ph 1 1 1 0 0 0 .182 Holloway p 1 0 0 0 0 1 .000 Curtiss p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Sierra ph-cf 2 1 1 0 0 0 .143

Arizona 000 000 000_0 5 0 Miami 240 000 20x_8 10 0

a-singled for Detwiler in the 2nd. b-popped out for Weaver in the 5th. c-struck out for Peacock in the 7th. d-singled for Curtiss in the 7th.

LOB_Arizona 8, Miami 4. 2B_Vogt (1), M.Rojas (8). 3B_M.Rojas (2). HR_Duvall (5), off Weaver. RBIs_Anderson (9), Díaz (4), M.Rojas 2 (10), Duvall 4 (18).

Runners left in scoring position_Arizona 5 (Locastro, Peralta, VanMeter, Escobar, Vogt); Miami 1 (Brinson). RISP_Arizona 0 for 8; Miami 4 for 9.

Runners moved up_Vogt, Dickerson.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, L, 1-3 4 6 6 6 2 6 81 6.07 Peacock 2 0 0 0 0 1 24 6.75 Soria 1 3 2 2 0 1 19 10.80 Devenski 1 1 0 0 0 1 16 7.20

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Detwiler 2 0 0 0 0 3 23 2.53 Holloway, W, 1-0 3 2 0 0 2 3 61 0.00 Curtiss 2 2 0 0 0 3 27 1.84 Bender 1 1 0 0 0 2 21 0.00 Pop 1 0 0 0 1 0 18 6.30

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Jansen Visconti; Second, Jerry Meals; Third, Mike Estabrook.

T_2:57. A_3,573 (36,742).

