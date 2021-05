Miami 8, Arizona 0

By The Associated Press

Arizona Miami ab r h bi ab r h bi Totals 32 0 5 0 Totals 34 8 10 8 Locastro cf 4 0 0 0 M.Rojas ss 3 3 2 2 Cabrera 3b 3 0 0 0 Aguilar 1b 4 0 0 0 Devenski p 0 0 0 0 Dickerson lf 3 2 1 0 Walker 1b 4 0 1 0 Bender p 0 0 0 0 Escobar 2b 3 0 0 0 Pop p 0 0 0 0 P.Smith rf 4 0 0 0 Duvall rf 4 1 2 4 Peralta lf 4 0 1 0 Anderson 3b 4 0 1 1 Ahmed ss 3 0 2 0 Díaz 2b 4 0 1 1 Vogt c 4 0 1 0 Brinson cf-lf 4 0 1 0 Weaver p 1 0 0 0 León c 4 0 0 0 Varsho ph 1 0 0 0 Detwiler p 0 0 0 0 Peacock p 0 0 0 0 Devers ph 1 1 1 0 VanMeter ph 1 0 0 0 Holloway p 1 0 0 0 Soria p 0 0 0 0 Curtiss p 0 0 0 0 Mathisen 3b 0 0 0 0 Sierra ph-cf 2 1 1 0

Arizona 000 000 000 — 0 Miami 240 000 20x — 8

LOB_Arizona 8, Miami 4. 2B_Vogt (1), M.Rojas (8). 3B_M.Rojas (2). HR_Duvall (5).

IP H R ER BB SO

Arizona Weaver L,1-3 4 6 6 6 2 6 Peacock 2 0 0 0 0 1 Soria 1 3 2 2 0 1 Devenski 1 1 0 0 0 1

Miami Detwiler 2 0 0 0 0 3 Holloway W,1-0 3 2 0 0 2 3 Curtiss 2 2 0 0 0 3 Bender 1 1 0 0 0 2 Pop 1 0 0 0 1 0

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Jansen Visconti; Second, Jerry Meals; Third, Mike Estabrook.

T_2:57. A_3,573 (36,742).

