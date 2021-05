Milwaukee 3, Washington 0

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 4 3 4 12 Wong 2b 4 0 1 0 0 2 .287 Vogelbach 1b 3 0 0 0 1 1 .204 Robertson 3b 0 0 0 0 0 0 .133 Yelich lf 4 1 0 0 0 1 .250 A.García rf 4 1 1 2 0 0 .248 Narváez c 3 1 1 1 1 1 .306 Shaw 3b-1b 4 0 0 0 0 1 .189 Adames ss 3 0 1 0 1 2 .333 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 1 2 .151 Woodruff p 3 0 0 0 0 2 .000 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 —

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 3 0 3 12 Soto rf 3 0 0 0 1 1 .267 Turner ss 4 0 2 0 0 2 .311 Bell 1b 4 0 0 0 0 3 .206 Schwarber lf 4 0 1 0 0 1 .229 Harrison 2b 4 0 0 0 0 1 .287 Gomes c 3 0 0 0 0 1 .243 Stevenson cf 3 0 0 0 0 2 .244 Mercer 3b 2 0 0 0 0 1 .213 b-Castro ph-3b 0 0 0 0 1 0 .258 Scherzer p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Hernandez ph 0 0 0 0 1 0 .290 Finnegan p 0 0 0 0 0 0 — Suero p 0 0 0 0 0 0 — c-Zimmerman ph 1 0 0 0 0 0 .318 Voth p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 200 000 001_3 4 0 Washington 000 000 000_0 3 0

a-walked for Scherzer in the 6th. b-walked for Mercer in the 8th. c-grounded out for Suero in the 8th.

LOB_Milwaukee 5, Washington 5. HR_A.García (10), off Scherzer; Narváez (4), off Voth. RBIs_A.García 2 (30), Narváez (14). CS_Soto (4).

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (Woodruff); Washington 2 (Bell, Soto). RISP_Milwaukee 0 for 1; Washington 0 for 2.

Runners moved up_Zimmerman.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, W, 4-2 7 2 0 0 2 10 106 1.27 Boxberger, H, 5 1 0 0 0 1 1 15 3.60 Hader, S, 12-12 1 1 0 0 0 1 13 0.87

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, L, 4-4 6 2 2 2 1 10 89 2.34 Finnegan 1 0 0 0 3 1 29 3.74 Suero 1 0 0 0 0 1 18 3.00 Voth 1 2 1 1 0 0 22 2.55

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Mike Muchlinski; Second, Jim Wolf; Third, Adam Beck.

T_3:01. A_15,326 (41,339).

