Milwaukee 6, San Diego 5

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 8 5 3 8 Pham lf 5 1 2 0 0 1 .206 Profar cf 4 1 0 0 1 0 .246 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 0 .292 Tatis Jr. ss 3 2 2 2 2 1 .303 Hosmer 1b 5 1 2 2 0 0 .293 O’Grady rf 3 0 0 0 0 2 .115 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .333 f-Machado ph 1 0 1 1 0 0 .228 Pagán p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 .000 Caratini c 4 0 0 0 0 2 .228 Kim 3b 4 0 0 0 0 1 .203 Weathers p 1 0 0 0 0 1 .100 a-Mateo ph 1 0 0 0 0 0 .241 Crismatt p 0 0 0 0 0 0 .000 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — d-Myers ph-rf 2 0 1 0 0 0 .231

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 9 5 5 11 Cain cf 4 1 0 0 1 2 .198 Adames ss 5 1 4 4 0 1 .350 García rf 4 0 2 0 0 0 .252 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 — g-Shaw ph 1 0 0 0 0 0 .196 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 Piña c 0 0 0 0 2 0 .200 c-Narváez ph-c 3 1 0 0 0 0 .311 Hiura 1b 4 0 0 0 0 2 .143 Urías 2b-3b 5 0 0 0 0 2 .207 Bradley Jr. lf-rf 5 0 1 1 0 2 .157 Robertson 3b 2 1 1 0 0 0 .133 Wong 2b 1 1 1 0 1 0 .273 Houser p 1 0 0 0 0 1 .188 b-Vogelbach ph 1 0 0 0 0 0 .212 Richards p 0 0 0 0 0 0 — e-Yelich ph-lf 1 1 0 0 1 1 .246

San Diego 000 003 020 0_5 8 2 Milwaukee 000 020 300 1_6 9 2

Two outs when winning run scored.

a-grounded out for Weathers in the 5th. b-lined out for Houser in the 5th. c-flied out for Piña in the 5th. d-singled for Johnson in the 7th. e-walked for Richards in the 7th. f-doubled for Stammen in the 8th. g-popped out for Hader in the 9th.

E_Tatis Jr. 2 (14), Piña (2), Robertson (2). LOB_San Diego 7, Milwaukee 9. 2B_Pham (2), Tatis Jr. (8), Machado (6), Adames (1), Robertson (2). HR_Hosmer (5), off Richards; Adames (1), off Stammen. RBIs_Tatis Jr. 2 (30), Hosmer 2 (29), Machado (29), Adames 4 (6), Bradley Jr. (11). SB_Wong 2 (5), Yelich (4), Profar (9). CS_Pham (2). S_Hiura.

Runners left in scoring position_San Diego 4 (Hosmer 2, Mateo, Caratini); Milwaukee 3 (Hiura, Narváez). RISP_San Diego 4 for 12; Milwaukee 4 for 10.

Runners moved up_García.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Weathers 4 1 0 0 2 5 78 1.31 Crismatt 1 2-3 3 2 1 1 2 37 2.79 Johnson, H, 2 1-3 0 0 0 0 1 5 3.00 Stammen, BS, 1-2 1 3 3 3 1 1 26 2.73 Pagán 1 0 0 0 1 1 23 2.70 Diaz, L, 2-1 1 2-3 2 1 0 0 1 17 0.61

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Houser 5 1 0 0 1 4 84 4.07 Richards, BS, 0-1 2 4 3 3 0 3 34 6.75 Williams, BS, 0-3 1 3 2 2 1 0 32 4.42 Hader 1 0 0 0 0 1 12 0.92 Suter, W, 4-3 1 0 0 0 1 0 8 3.86

IBB_off Suter (Tatis Jr.). WP_Crismatt.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Brian O’Nora; Second, Fieldin Cubreth; Third, D.J. Reyburn.

T_3:51. A_13,572 (41,900).

