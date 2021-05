Milwaukee 9, Cincinnati 4

By The Associated Press

Milwaukee Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 36 9 9 9 Totals 35 4 7 4 Wong 2b 5 2 3 2 Winker lf 5 2 2 1 Narváez c 5 0 0 0 Castellanos rf 4 1 3 3 Yelich lf 4 2 2 2 Naquin cf 5 0 1 0 García rf 4 2 2 2 Stephenson 1b 3 0 0 0 Richards p 0 0 0 0 Barnhart c 2 0 0 0 Robertson 3b 1 0 0 0 Suárez 3b 3 0 0 0 Vogelbach 1b 1 1 0 0 Goudeau p 0 0 0 0 Boxberger p 0 0 0 0 Payton ph 1 0 0 0 Taylor rf 2 0 0 0 Brach p 0 0 0 0 Shaw 3b-1b 3 0 0 1 Schrock 2b 4 0 0 0 Adames ss 3 1 1 2 Farmer ss 4 0 0 0 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 Castillo p 1 0 0 0 Peralta p 2 0 0 0 Akiyama ph 1 1 1 0 Urías 3b 2 1 1 0 Feliz p 0 0 0 0 Bettinger p 0 0 0 0 Doolittle p 0 0 0 0 Blandino 3b 2 0 0 0

Milwaukee 302 003 001 — 9 Cincinnati 001 010 002 — 4

E_Adames (1). LOB_Milwaukee 5, Cincinnati 9. 2B_Wong (10), Akiyama (1), Castellanos 2 (13), Naquin (5). 3B_Wong (1). HR_García (7), Yelich (1), Winker (13), Castellanos (12). SB_García (4).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Peralta 4 2-3 3 2 2 4 7 Boxberger W,1-1 1-3 0 0 0 0 1 Richards 2 1 0 0 0 1 Bettinger 2 3 2 2 0 1

Cincinnati Castillo L,1-7 5 5 5 5 4 5 Feliz 1-3 1 2 2 1 1 Doolittle 1-3 2 1 1 0 1 Goudeau 2 1-3 0 0 0 0 0 Brach 1 1 1 1 0 1

HBP_Boxberger (Barnhart). WP_Peralta, Richards.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nic Lentz; Second, Shane Livensparger; Third, Fieldin Cubreth.

T_3:30. A_16,171 (42,319).

