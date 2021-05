Minnesota 8, Cleveland 5

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 8 7 8 6 10 Arraez 2b 5 2 1 0 0 2 .270 Donaldson dh 4 2 1 0 1 2 .241 Kepler rf 4 1 2 3 0 0 .221 Garlick rf 1 1 1 3 0 0 .250 Sanó 3b 4 0 0 0 1 1 .183 Kirilloff 1b 5 1 0 0 0 2 .218 Garver c 2 1 1 0 3 0 .210 Larnach lf 4 0 0 0 1 0 .186 Refsnyder cf 4 0 1 1 0 2 .375 Simmons ss 4 0 0 1 0 1 .230

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 5 11 5 4 15 Hernandez 2b 4 3 2 0 2 1 .227 A.Rosario ss 5 0 4 2 0 0 .248 Ramírez 3b 5 1 1 1 0 1 .259 Luplow cf 3 0 0 1 1 2 .165 E.Rosario lf 5 0 1 1 0 1 .212 Miller dh 5 0 0 0 0 3 .000 Ramirez rf 5 0 2 0 0 0 .264 Chang 1b 4 1 1 0 0 2 .150 b-Bauers ph 0 0 0 0 1 0 .183 Hedges c 3 0 0 0 0 3 .136 a-Naylor ph 1 0 0 0 0 1 .257 Rivera c 1 0 0 0 0 1 .286

Minnesota 000 500 000 3_8 7 0 Cleveland 210 010 001 0_5 11 1

a-struck out for Hedges in the 8th. b-walked for Chang in the 10th.

E_Hernandez (2). LOB_Minnesota 6, Cleveland 12. 2B_Ramírez (9), Chang (4), Hernandez (8), A.Rosario (5), Ramirez (5). 3B_A.Rosario (3). HR_Kepler (5), off Plesac; Garlick (2), off Karinchak. RBIs_Kepler 3 (22), Refsnyder (5), Simmons (12), Garlick 3 (7), Ramírez (26), E.Rosario (22), A.Rosario 2 (11), Luplow (18). CS_Kirilloff (1). S_Luplow.

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Arraez); Cleveland 5 (Ramírez, E.Rosario 2, Miller, Hernandez). RISP_Minnesota 3 for 5; Cleveland 3 for 18.

Runners moved up_Simmons, Ramírez, Ramirez.

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Happ 6 8 4 4 1 10 103 5.44 Thielbar, H, 3 1 1 0 0 1 0 18 4.67 Rogers, H, 5 1 1 0 0 0 2 14 2.37 Robles, W, 1-1 1 1 1 1 1 1 24 3.20 Duffey, S, 1-2 1 0 0 0 1 2 15 5.19

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Plesac 3 2-3 5 5 3 1 1 63 4.14 Nelson 1 1-3 1 0 0 0 2 19 0.00 Maton 1 0 0 0 1 2 23 7.07 Wittgren 1 0 0 0 0 2 12 4.40 Shaw 1 0 0 0 1 1 19 1.50 Quantrill 1 0 0 0 0 2 10 1.90 Karinchak, L, 2-1 0 1 3 2 2 0 17 1.31 Stephan 1 0 0 0 1 0 9 3.94

Inherited runners-scored_Nelson 2-0, Stephan 1-0.

Umpires_Home, Jose Navas; First, CB Bucknor; Second, Chad Fairchild; Third, Adam Hamari.

T_3:44. A_9,805 (34,788).

