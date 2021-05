N.Y. Mets 7, St. Louis 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 7 9 6 3 3 McNeil 2b 4 1 1 0 0 0 .230 Alonso 1b 2 1 0 0 1 1 .281 Conforto rf 2 1 0 0 2 0 .235 Smith lf 4 1 2 0 0 0 .233 Pillar cf 4 1 2 2 0 0 .262 Villar ss 4 1 2 2 0 1 .235 Peraza 3b 4 0 0 0 0 0 .167 Nido c 3 1 2 2 0 0 .250 Castro p 0 0 0 0 0 0 — a-Mazeika ph 1 0 0 0 0 0 .000 Yamamoto p 1 0 0 0 0 1 .000 Loup p 0 0 0 0 0 0 — May p 0 0 0 0 0 0 — c-Almora Jr. ph 1 0 0 0 0 0 .071 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 Familia p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 11 2 1 2 Edman rf 4 0 2 0 0 0 .299 Carpenter 2b 4 0 1 0 0 0 .115 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 1 .248 Arenado 3b 3 0 1 0 1 0 .277 DeJong ss 4 0 1 0 0 0 .192 O’Neill lf 3 1 0 0 0 1 .250 Bader cf 3 1 1 0 0 0 .250 Sánchez c 3 0 1 0 0 0 .333 Oviedo p 1 0 1 0 0 0 .200 b-Carlson ph 1 0 1 1 0 0 .276 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Elledge p 0 0 0 0 0 0 — d-Williams ph 1 0 1 1 0 0 .188 Flores Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Whitley p 0 0 0 0 0 0 —

New York 030 120 1_7 9 0 St. Louis 000 101 0_2 11 0

a-grounded out for Castro in the 2nd. b-singled for Oviedo in the 4th. c-grounded out for May in the 6th. d-singled for Elledge in the 6th.

LOB_New York 6, St. Louis 10. 2B_Pillar (1), Sánchez (1), Bader (1). HR_Nido (1), off Oviedo; Villar (1), off Oviedo. RBIs_Nido 2 (3), Villar 2 (5), Pillar 2 (5), Carlson (15), Williams (9). SB_O’Neill (3).

Runners left in scoring position_New York 2 (Peraza 2); St. Louis 4 (DeJong 2, Carpenter, O’Neill). RISP_New York 4 for 11; St. Louis 3 for 12.

Runners moved up_Carpenter, Bader, DeJong, Sánchez.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Castro 1 1 0 0 1 1 22 3.27 Yamamoto, W, 1-0 2 2-3 4 1 1 0 1 38 3.38 Loup 1-3 2 0 0 0 0 14 0.00 May 1 1 0 0 0 0 6 1.74 Gsellman 1 2 1 1 0 0 14 3.12 Familia 1 1 0 0 0 0 14 1.12

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo, L, 0-1 4 5 4 4 0 2 59 4.61 Webb 2-3 1 2 2 1 0 15 11.00 Elledge 1 1-3 2 0 0 0 0 16 0.00 Flores Jr. 0 1 1 1 2 0 12 Inf Whitley 1 0 0 0 0 1 10 3.00

Flores Jr. pitched to 3 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Loup 1-1, Elledge 2-2, Whitley 3-1. HBP_Oviedo (Alonso), Yamamoto (O’Neill). WP_Oviedo.

Umpires_Home, James Hoye; First, Jordan Baker; Second, Mark Carlson; Third, Randy Rosenberg.

T_2:40. A_13,187 (45,494).

