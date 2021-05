N.Y. Yankees 2, Chicago White Sox 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 5 1 2 11 Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .298 Madrigal 2b 4 0 1 1 0 1 .275 Moncada 3b 4 0 2 0 0 1 .290 Abreu 1b 4 0 0 0 0 2 .248 Mercedes dh 3 0 2 0 1 1 .364 2-Hamilton pr-dh 0 0 0 0 0 0 .214 García cf 3 0 0 0 0 0 .237 Vaughn lf 4 0 0 0 0 1 .217 Collins c 2 0 0 0 0 1 .190 a-Grandal ph-c 1 0 0 0 0 1 .138 Mendick rf 2 0 0 0 0 1 .231 b-Eaton ph-rf 0 1 0 0 1 0 .213

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 8 2 0 15 LeMahieu dh 4 0 0 0 0 2 .260 Voit 1b 4 0 0 0 0 2 .182 Judge rf 4 1 2 0 0 2 .302 Urshela 3b 4 0 1 0 0 3 .284 Torres ss 4 1 2 2 0 2 .254 Odor 2b 3 0 0 0 0 1 .167 Sánchez c 3 0 0 0 0 2 .186 Andújar lf 3 0 2 0 0 0 .205 1-Wade pr-lf 0 0 0 0 0 0 .276 Gardner cf 3 0 1 0 0 1 .204

Chicago 000 000 010_1 5 2 New York 000 000 101_2 8 2

No outs when winning run scored.

a-struck out for Collins in the 7th. b-walked for Mendick in the 8th.

1-ran for Andújar in the 8th. 2-ran for Mercedes in the 9th.

E_Madrigal 2 (4), Andújar (1), Chapman (1). LOB_Chicago 6, New York 6. 2B_Moncada (10). HR_Torres (2), off Kopech. RBIs_Madrigal (14), Torres 2 (12). SB_Wade (1). S_García.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Abreu, Grandal); New York 1 (Voit). RISP_Chicago 1 for 5; New York 2 for 6.

Runners moved up_Anderson. LIDP_Voit.

DP_Chicago 1 (Moncada, Madrigal, Moncada).

TP_New York 1 (Urshela, Odor, Voit).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodón 6 2 0 0 0 13 95 1.27 Kopech 1 3 1 1 0 2 28 1.91 Marshall, L, 0-2 1 3 1 1 0 0 17 6.89

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 7 4 0 0 0 11 90 4.07 Loaisiga, BS, 2-3 1 1 1 1 1 0 22 2.59 Chapman, W, 3-0 1 0 0 0 1 0 10 0.00

Inherited runners-scored_Marshall 2-0. WP_Loaisiga.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Todd Tichenor; Second, Jim Reynolds; Third, Chad Whitson.

T_2:53. A_14,011 (47,309).

