N.Y. Yankees 7, Chicago White Sox 0

By The Associated Press

Chicago New York ab r h bi ab r h bi Totals 29 0 5 0 Totals 35 7 11 7 Anderson ss 3 0 1 0 Voit dh 4 1 1 0 Eaton rf 3 0 0 0 Gardner cf 4 1 2 0 Mendick ph-rf 1 0 0 0 Frazier ph-rf 1 0 0 0 Moncada 3b 3 0 0 0 Judge rf 4 1 2 0 Abreu 1b 4 0 2 0 Wade pr-cf 0 0 0 0 Mercedes dh 4 0 0 0 Urshela 3b 3 1 0 0 Grandal c 3 0 0 0 Torres ss 4 2 3 4 Vaughn lf 2 0 0 0 Odor 2b 4 0 1 1 García cf 3 0 0 0 Andújar lf 4 0 1 1 Madrigal 2b 3 0 2 0 Ford 1b 3 1 1 1 Higashioka c 4 0 0 0

Chicago 000 000 000 — 0 New York 000 321 10x — 7

E_Odor (3). DP_Chicago 0, New York 4. LOB_Chicago 5, New York 9. 2B_Torres (6), Odor (2), Andújar (1). 3B_Madrigal (3). HR_Ford (3).

IP H R ER BB SO

Chicago Cease L,2-1 4 1-3 5 5 5 4 6 Foster 1 3 1 1 1 1 Ruiz 1 2-3 2 1 1 0 3 Crochet 1 1 0 0 0 2

New York Cole W,6-2 7 4 0 0 3 7 Wilson 1 1 0 0 0 2 Cessa 1 0 0 0 0 1

Foster pitched to 4 batters in the 6th.

WP_Cease(2).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Jim Reynolds; Second, Chad Whitson; Third, Ryan Blakney.

T_3:06. A_14,665 (47,309).

