Philadelphia 5, Washington 2

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 5 13 5 3 8 McCutchen lf 3 1 1 0 1 0 .224 Segura 2b 5 0 1 0 0 1 .349 Alvarado p 0 0 0 0 0 0 — Neris p 0 0 0 0 0 0 — Harper rf 5 1 3 0 0 1 .308 Hoskins 1b 4 1 2 1 1 0 .241 Bohm 3b 4 0 0 0 1 3 .215 Gregorius ss 2 0 0 0 0 1 .229 Maton ss 3 1 1 1 0 0 .297 Knapp c 5 0 2 2 0 1 .205 Herrera cf 5 1 2 1 0 0 .229 Wheeler p 1 0 0 0 0 0 .167 b-Miller ph 1 0 1 0 0 0 .293 Brogdon p 0 0 0 0 0 0 — Suárez p 0 0 0 0 0 0 — d-Kingery ph-2b 1 0 0 0 0 1 .071

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 2 10 2 3 11 Stevenson cf 4 0 1 0 0 1 .222 Robles cf 1 0 0 0 0 1 .223 Turner ss 5 0 1 0 0 2 .318 Soto rf 4 0 1 0 1 1 .268 Zimmerman 1b 5 1 1 0 0 1 .302 Schwarber lf 4 0 0 0 1 1 .189 Castro 3b 5 1 4 1 0 0 .300 Avila c 4 0 1 1 1 2 .174 Lester p 2 0 1 0 0 1 .200 a-Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .271 Clay p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 — c-Bell ph 1 0 0 0 0 0 .133 Hand p 0 0 0 0 0 0 — Finnegan p 0 0 0 0 0 0 — Mercer 2b 4 0 0 0 0 1 .286

Philadelphia 010 000 001 3_5 13 1 Washington 000 002 000 0_2 10 1

a-lined out for Lester in the 6th. b-singled for Wheeler in the 7th. c-reached on error for Hudson in the 8th. d-pinch hit for Suárez in the 9th.

E_Segura (1), Avila (1). LOB_Philadelphia 10, Washington 12. 2B_Harper (7), Zimmerman (4), Turner (5). 3B_Avila (1). HR_Herrera (2), off Hand. RBIs_Knapp 2 (9), Herrera (5), Hoskins (20), Maton (3), Castro (15), Avila (3). S_Wheeler.

Runners left in scoring position_Philadelphia 4 (Wheeler, Hoskins, Harper); Washington 7 (Avila 2, Soto, Mercer 2). RISP_Philadelphia 7 for 14; Washington 1 for 13.

Runners moved up_Herrera, McCutchen, Bohm, Schwarber 2. GIDP_Segura, Bohm, Zimmerman.

DP_Philadelphia 1 (Maton, Kingery, Hoskins); Washington 2 (Castro, Mercer, Zimmerman; Turner, Mercer, Zimmerman).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler 6 8 2 2 1 7 98 2.85 Brogdon 1 1-3 0 0 0 0 0 20 5.40 Suárez 2-3 1 0 0 1 2 23 0.00 Alvarado, W, 3-0 1 1 0 0 1 1 10 3.09 Neris, S, 7-9 1 0 0 0 0 1 11 2.60

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Lester 6 6 1 1 3 4 97 2.25 Clay, H, 2 1 2 0 0 0 0 16 3.09 Hudson, H, 4 1 0 0 0 0 1 14 1.69 Hand, L, 2-2, BS, 3-5 1 2 3 2 0 3 24 2.92 Finnegan 1 3 1 1 0 0 18 5.06

Inherited runners-scored_Finnegan 2-2. IBB_off Alvarado (Soto). HBP_Hand (McCutchen).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Jeff Nelson; Second, Manny Gonzalez; Third, Laz Diaz.

T_3:46. A_8,610 (41,339).

