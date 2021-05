Philadelphia 6, Boston 2

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 4 2 2 12 Hernández 2b-cf 4 0 2 0 0 0 .263 Santana cf 2 0 0 0 1 2 .200 Andriese p 0 0 0 0 0 0 — b-Plawecki ph 1 0 0 0 0 0 .267 Valdez p 0 0 0 0 0 0 — Devers 3b 4 1 1 1 0 2 .278 Vázquez c 4 0 0 0 0 1 .257 Renfroe rf 3 0 0 0 1 1 .221 Gonzalez ss 2 0 0 0 0 1 .201 d-Verdugo ph 1 0 0 0 0 0 .297 Dalbec 1b 4 0 0 0 0 2 .206 Cordero lf 3 1 1 1 0 1 .179 Rodríguez p 1 0 0 0 0 1 .000 Sawamura p 0 0 0 0 0 0 — a-Chavis ph-2b 2 0 0 0 0 1 .273

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 6 10 6 4 9 McCutchen lf 4 0 0 1 0 2 .209 Herrera cf 4 1 3 1 0 0 .284 Segura 2b 3 0 1 0 1 1 .328 Hoskins 1b 3 1 1 1 1 1 .257 Bohm 3b 3 1 0 0 1 1 .220 Miller rf 4 2 2 3 0 2 .317 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Knapp c 4 1 1 0 0 1 .169 Torreyes ss 3 0 1 0 0 0 .412 Wheeler p 3 0 1 0 0 1 .208 Alvarado p 0 0 0 0 0 0 — c-Joyce ph-rf 0 0 0 0 1 0 .094

Boston 000 000 011_2 4 0 Philadelphia 400 000 02x_6 10 2

a-grounded out for Sawamura in the 6th. b-grounded out for Andriese in the 8th. c-intentionally walked for Alvarado in the 8th. d-pinch hit for Gonzalez in the 9th.

E_Torreyes (1), Bohm (8). LOB_Boston 5, Philadelphia 8. 2B_Herrera 2 (5). HR_Cordero (1), off Wheeler; Devers (13), off Bradley; Miller (4), off Rodríguez. RBIs_Cordero (9), Devers (39), Hoskins (26), Miller 3 (12), McCutchen (20), Herrera (8). SB_Herrera (3), Hoskins (2). SF_McCutchen. S_Torreyes.

Runners left in scoring position_Boston 2 (Devers, Dalbec); Philadelphia 3 (McCutchen, Miller, Bohm). RISP_Boston 0 for 2; Philadelphia 3 for 9.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodríguez, L, 5-3 4 5 4 4 3 6 103 5.06 Sawamura 1 0 0 0 0 2 9 3.00 Andriese 2 2 0 0 0 1 27 5.01 Valdez 1 3 2 2 1 0 24 4.00

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, W, 4-2 7 1-3 3 1 1 1 12 98 2.38 Alvarado, H, 5 2-3 0 0 0 0 0 7 3.60 Bradley 1 1 1 1 1 0 24 7.50

Inherited runners-scored_Sawamura 2-0. IBB_off Valdez (Joyce). HBP_Rodríguez (Herrera), Wheeler (Gonzalez).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Dan Iassogna; Second, Ryan Wills; Third, Scott Barry.

T_3:19. A_15,360 (42,792).

