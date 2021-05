Philadelphia 8, Miami 3

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 0 15 Chisholm Jr. 2b 4 2 2 2 0 1 .308 Rojas ss 4 0 1 0 0 2 .290 Aguilar 1b 4 0 0 0 0 1 .274 Duvall rf 3 0 0 1 0 1 .218 Dickerson lf 4 0 1 0 0 3 .281 B.Anderson 3b 4 0 2 0 0 0 .215 León c 4 0 0 0 0 3 .180 Sierra cf 3 0 0 0 0 1 .220 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Floro p 0 0 0 0 0 0 — Curtiss p 0 0 0 0 0 0 .000 Poteet p 2 0 0 0 0 2 .000 Bender p 0 0 0 0 0 0 — Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Berti cf 1 1 0 0 0 1 .165

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 14 8 4 4 McCutchen lf 2 1 0 1 2 0 .220 Segura 2b 4 0 1 1 1 2 .317 Harper rf 5 0 2 2 0 0 .311 Hoskins 1b 5 1 2 0 0 0 .256 Bohm 3b 5 1 2 1 0 1 .229 Herrera cf 4 1 2 0 0 0 .265 Knapp c 3 1 1 0 1 1 .196 Maton ss 4 2 1 1 0 0 .313 Wheeler p 2 0 1 0 0 0 .200 a-Miller ph 1 0 1 0 0 0 .304 Alvarado p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 — b-Torreyes ph 1 1 1 2 0 0 .333 Neris p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 000 100 020_3 6 0 Philadelphia 000 000 17x_8 14 1

a-singled for Wheeler in the 7th. b-doubled for Bradley in the 8th.

E_Wheeler (1). LOB_Miami 4, Philadelphia 9. 2B_B.Anderson (5), Wheeler (2), Bohm (7), Torreyes (1). HR_Chisholm Jr. (5), off Alvarado. RBIs_Duvall (29), Chisholm Jr. 2 (9), McCutchen (18), Bohm (23), Maton (8), Torreyes 2 (2), Segura (9), Harper 2 (13). SB_Rojas (4), Dickerson (2), Berti (2). SF_Duvall, McCutchen.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Dickerson, Poteet, Sierra); Philadelphia 4 (Maton, Hoskins, Herrera, Bohm). RISP_Miami 2 for 9; Philadelphia 6 for 14.

Runners moved up_Knapp, Miller.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Poteet 5 3 0 0 2 3 85 1.80 Bender, H, 1 2-3 2 0 0 0 0 7 0.00 Bleier, H, 5 2-3 2 1 1 0 0 8 4.24 Bass, BS, 0-4 2-3 0 0 0 0 1 10 4.20 Floro, L, 2-2, BS, 0-2 1-3 4 5 5 1 0 25 3.32 Curtiss 2-3 3 2 2 1 0 24 3.15

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler 7 5 1 0 0 10 92 2.52 Alvarado 2-3 1 2 2 0 2 22 4.05 Bradley, W, 1-1 1-3 0 0 0 0 1 7 5.40 Neris 1 0 0 0 0 2 13 2.33

Inherited runners-scored_Bleier 1-0, Bass 2-1, Curtiss 3-3. WP_Bleier, Alvarado.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Jeremie Rehak; Second, Dan Iassogna; Third, Ryan Wills.

T_3:34. A_11,114 (42,792).

