San Diego 2, Milwaukee 1

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 6 2 1 13 Pham lf 4 1 2 0 1 2 .198 Mateo cf 2 0 1 0 0 0 .245 d-Profar ph-cf 1 0 0 0 0 0 .254 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 1 .298 Tatis Jr. ss 3 0 0 1 0 3 .294 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 1 .289 Myers rf 4 1 0 0 0 2 .227 Caratini c 4 0 2 1 0 1 .237 Kim 3b 4 0 1 0 0 0 .211 Paddack p 2 0 0 0 0 2 .000 b-O’Grady ph 1 0 0 0 0 1 .130 Hill p 0 0 0 0 0 0 — Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Adams p 0 0 0 0 0 0 — f-Machado ph 1 0 0 0 0 0 .224 Melancon p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 1 5 1 2 8 Wong 2b 5 0 0 0 0 1 .268 Cain cf 4 0 1 0 0 1 .207 Yelich lf 3 0 0 0 1 1 .250 Narváez c 2 0 1 0 0 0 .320 c-Piña ph-c 2 0 0 0 0 1 .200 Hiura 1b 3 0 0 0 1 1 .149 Shaw 3b 4 0 0 0 0 0 .197 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 Adames ss 4 0 1 0 0 1 .200 Bradley Jr. rf 4 0 0 0 0 1 .155 Lauer p 1 1 1 1 0 0 .250 a-Urías ph 1 0 0 0 0 0 .215 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 — e-Vogelbach ph 1 0 1 0 0 0 .214 1-Peralta pr 0 0 0 0 0 0 .000 Hader p 0 0 0 0 0 0 — Robertson 3b 1 0 0 0 0 1 .116

San Diego 100 000 000 1_2 6 0 Milwaukee 001 000 000 0_1 5 0

a-flied out for Lauer in the 6th. b-struck out for Paddack in the 7th. c-struck out for Narváez in the 7th. d-grounded out for Mateo in the 8th. e-singled for Williams in the 8th. f-popped out for Adams in the 10th.

1-ran for Vogelbach in the 8th.

LOB_San Diego 6, Milwaukee 7. 2B_Narváez (6). 3B_Kim (2). HR_Lauer (1), off Paddack. RBIs_Tatis Jr. (28), Caratini (21), Lauer (1). SB_Pham (6). SF_Tatis Jr.. S_Mateo.

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Hosmer, Tatis Jr., O’Grady); Milwaukee 3 (Adames, Shaw, Wong). RISP_San Diego 2 for 7; Milwaukee 1 for 10.

Runners moved up_Cronenworth 2.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Paddack 6 2 1 1 0 2 68 3.61 Hill 1 0 0 0 1 1 19 2.21 Johnson 1 1 0 0 0 3 23 3.07 Adams, W, 1-0 1 1 0 0 1 1 22 2.81 Melancon, S, 17-17 1 1 0 0 0 1 12 0.81

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lauer 6 4 1 1 1 6 85 2.45 Boxberger 1 1 0 0 0 1 18 3.93 Williams 1 0 0 0 0 2 12 3.63 Hader 1 0 0 0 0 3 16 0.96 Suter, L, 3-3 1 1 1 0 0 1 20 4.01

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Ryan Blakney; Second, Brian O’Nora; Third, Fieldin Cubreth.

T_3:04. A_13,478 (41,900).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.