San Francisco 12, Colorado 4

By The Associated Press

San Francisco Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 32 12 12 12 Totals 29 4 7 4 Tauchman rf-lf 3 2 1 0 Tapia lf 4 1 1 4 Belt 1b 4 2 3 5 Story ss 3 0 2 0 Posey c 4 3 3 1 Trejo ss 0 0 0 0 Dickerson lf 3 1 1 1 McMahon 2b 4 0 0 0 Slater rf 1 0 0 0 Cron 1b 3 0 0 0 Crawford ss 2 2 2 2 Blackmon rf 4 0 0 0 Flores 2b 4 0 1 2 Hampson cf 4 1 2 0 Vosler 3b 2 1 0 0 Nuñez c 3 1 1 0 Longoria ph-3b 2 0 0 0 Fuentes 3b 2 1 1 0 Duggar cf 4 1 1 1 Márquez p 0 0 0 0 Sanchez p 2 0 0 0 Chacín p 1 0 0 0 Ruf ph 0 0 0 0 Adams ph 1 0 0 0 Álvarez p 0 0 0 0 Gilbreath p 0 0 0 0 Wisler p 1 0 0 0 Daza ph 0 0 0 0 Sheffield p 0 0 0 0

San Francisco 1000 002 0 — 12 Colorado 000 400 0 — 4

E_Vosler (1). DP_San Francisco 0, Colorado 1. LOB_San Francisco 3, Colorado 8. 2B_Tauchman (2), Duggar (2). HR_Belt (5), Posey (7), Crawford (5), Tapia (4). SB_Hampson (7), Story (4).

IP H R ER BB SO

San Francisco Sanchez 4 7 4 4 1 4 Álvarez 1 1-3 0 0 0 2 1 Wisler W,1-2 1 2-3 0 0 0 0 1

Colorado Márquez L,1-3 2-3 6 8 8 2 1 Chacín 3 1-3 4 2 2 1 0 Gilbreath 2 2 2 2 1 3 Sheffield 1 0 0 0 0 1

HBP_Sanchez (Cron).

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Kyle McCrady; Second, Tony Randazzo; Third, John Libka.

T_2:38.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.