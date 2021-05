San Francisco 3, Pittsburgh 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 8 2 4 11 Tauchman lf 5 1 1 0 0 1 .229 Posey c 3 1 1 0 2 1 .383 Yastrzemski rf 3 0 1 1 1 0 .227 Longoria 3b 4 0 1 0 0 0 .263 Flores 2b 4 0 0 0 0 1 .191 Wade Jr. 1b 4 0 0 0 0 4 .200 Dubón ss 4 0 2 0 0 0 .229 Duggar cf 3 1 2 1 1 1 .265 DeSclafani p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Ruf ph 1 0 0 0 0 0 .213 Baragar p 0 0 0 0 0 0 — Littell p 0 0 0 0 0 0 — Doval p 0 0 0 0 0 0 — d-Slater ph 1 0 0 0 0 1 .223 Rogers p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 1 7 Frazier 2b 4 0 0 0 0 2 .299 Newman ss 4 0 0 0 0 0 .202 Reynolds cf 3 0 1 0 1 0 .288 Stallings c 4 0 1 0 0 0 .239 Polanco rf 4 0 1 0 0 1 .202 González 3b 4 0 0 0 0 0 .208 Gamel lf 3 0 0 0 0 1 .111 Craig 1b 3 1 1 1 0 1 .333 Crowe p 1 0 0 0 0 1 .250 Shreve p 0 0 0 0 0 0 — b-Stokes Jr. ph 1 0 0 0 0 1 .154 Stratton p 0 0 0 0 0 0 — c-Difo ph 1 0 1 0 0 0 .264 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco 000 030 000_3 8 0 Pittsburgh 000 000 010_1 5 1

a-pinch hit for DeSclafani in the 6th. b-struck out for Shreve in the 6th. c-singled for Stratton in the 8th. d-struck out for Doval in the 9th.

E_Stallings (2). LOB_San Francisco 8, Pittsburgh 5. 2B_Reynolds (14). 3B_Yastrzemski (2). HR_Duggar (1), off Crowe; Craig (1), off Doval. RBIs_Duggar (4), Yastrzemski (8), Craig (1).

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Longoria, Ruf, Posey); Pittsburgh 2 (Polanco, González). RISP_San Francisco 1 for 5; Pittsburgh 0 for 4.

Runners moved up_Tauchman. GIDP_Longoria.

DP_Pittsburgh 1 (Newman, Frazier, Craig).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, W, 3-1 5 1 0 0 1 5 76 2.14 Baragar, H, 5 1 0 0 0 0 2 11 0.00 Littell, H, 2 1 1 0 0 0 0 12 0.00 Doval, H, 5 1 2 1 1 0 0 17 6.75 Rogers, S, 3-5 1 1 0 0 0 0 12 0.83

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Crowe, L, 0-2 5 6 3 3 1 5 94 4.35 Shreve 1 1 0 0 1 1 16 0.00 Stratton 2 0 0 0 2 3 36 4.42 Holmes 1 1 0 0 0 2 13 4.08

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Tom Hallion; Second, Mark Ripperger; Third, Cory Blaser.

T_2:52. A_4,099 (38,747).

