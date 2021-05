San Francisco 6, Cincinnati 3

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 6 8 5 5 7 Tauchman cf-lf 4 0 1 0 1 1 .210 Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Posey c 5 1 0 0 0 1 .362 Yastrzemski rf 4 1 2 1 0 1 .225 Ruf 1b 2 1 1 0 2 1 .228 Crawford ss 4 1 0 1 0 1 .239 Flores 3b 4 1 3 2 0 0 .219 Dickerson lf 3 0 0 0 0 0 .205 d-Slater ph-cf-lf 0 0 0 0 1 0 .218 Dubón 2b 3 1 1 1 1 1 .241 Webb p 3 0 0 0 0 1 .077 García p 0 0 0 0 0 0 — Wisler p 0 0 0 0 0 0 .000 Baragar p 0 0 0 0 0 0 — f-Duggar ph-cf 1 0 0 0 0 0 .250

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 10 3 3 7 Winker lf 5 0 2 1 0 0 .346 Senzel 3b 5 0 0 0 0 1 .252 Castellanos rf 4 0 2 0 1 1 .331 Naquin cf 4 1 2 1 0 1 .265 Suárez ss 4 1 2 1 0 1 .162 Farmer 1b-2b 4 0 0 0 0 1 .222 Barnhart c 2 0 1 0 0 0 .299 b-Blandino ph 1 0 0 0 0 1 .233 Pérez p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Moustakas ph-1b 0 0 0 0 1 0 .244 India 2b 4 0 0 0 0 0 .223 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Gray p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Akiyama ph 1 0 0 0 0 0 .273 Fulmer p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Stephenson ph-c 1 1 1 0 1 0 .303

San Francisco 100 211 010_6 8 2 Cincinnati 000 000 120_3 10 2

a-grounded out for Gray in the 5th. b-struck out for Barnhart in the 7th. c-walked for Fulmer in the 7th. d-walked for Dickerson in the 8th. e-walked for Pérez in the 8th. f-grounded out for Baragar in the 9th.

E_Flores (3), Crawford (1), India (4), Suárez (7). LOB_San Francisco 5, Cincinnati 9. HR_Flores (3), off Gray; Yastrzemski (6), off Gray; Dubón (2), off Fulmer; Naquin (9), off Wisler; Suárez (8), off Wisler. RBIs_Crawford (22), Flores 2 (14), Yastrzemski (11), Dubón (10), Winker (22), Naquin (27), Suárez (21). CS_Slater (1).

Runners left in scoring position_San Francisco 2 (Flores, Posey); Cincinnati 2 (Winker). RISP_San Francisco 2 for 6; Cincinnati 1 for 5.

Runners moved up_Duggar. GIDP_Dickerson, Suárez, Senzel, Winker.

DP_San Francisco 3 (Crawford, Dubón, Ruf; Flores, Dubón, Ruf; Crawford, Ruf); Cincinnati 1 (India, Suárez, Farmer).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 3-3 6 6 0 0 1 4 86 4.09 García 1 1 1 1 1 2 18 6.10 Wisler 2-3 2 2 2 0 1 17 7.20 Baragar, H, 7 1-3 0 0 0 1 0 13 0.69 Rogers, S, 5-7 1 1 0 0 0 0 14 0.73

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray, L, 0-3 5 5 4 3 2 3 87 3.86 Fulmer 2 2 1 1 0 2 27 4.76 Pérez 1 1 1 1 2 1 18 7.71 Feliz 1 0 0 0 1 1 17 0.00

WP_García, Gray, Feliz.

Umpires_Home, Joe West; First, Ron Kulpa; Second, Bruce Dreckman; Third, Nic Lentz.

T_3:02. A_11,004 (42,319).

