San Francisco 8, L.A. Dodgers 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 8 6 8 6 9 Wade Jr. 1b 2 2 1 1 2 0 .308 Yastrzemski rf 3 2 0 0 2 0 .218 Posey c 4 1 1 3 1 1 .333 Dickerson lf 4 0 0 0 0 1 .217 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Longoria 3b 1 0 1 2 0 0 .262 Crawford ss 4 1 1 0 1 0 .250 Solano 2b 3 0 0 1 0 1 .257 Dubón 2b 1 0 0 0 0 0 .227 Vosler 3b 4 0 0 0 0 3 .136 Rogers p 0 0 0 0 0 0 — García p 0 0 0 0 0 0 — Duggar cf 4 2 2 1 0 2 .309 DeSclafani p 1 0 0 0 0 0 .000 Baragar p 0 0 0 0 0 0 .000 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Tauchman ph-lf 2 0 0 0 0 1 .202

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 5 8 5 7 5 Betts rf-cf 6 0 0 0 0 1 .240 Muncy 2b 4 0 0 0 1 0 .277 Turner 3b 5 2 3 0 0 0 .275 Smith c 2 0 1 0 3 0 .273 Lux ss 5 1 0 0 0 0 .246 Taylor cf 3 0 1 1 1 0 .273 Uceta p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Barnes ph 1 1 1 3 0 0 .257 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Bickford p 0 0 0 0 0 0 — Beaty 1b 2 1 2 1 0 0 .282 a-Pujols ph-1b 2 0 0 0 1 0 .200 Tsutsugo lf 4 0 0 0 1 2 .143 Buehler p 1 0 0 0 0 1 .048 b-Peters ph 1 0 0 0 0 1 .192 White p 0 0 0 0 0 0 .000 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Neuse rf 2 0 0 0 0 0 .172

San Francisco 010 010 030 3_8 6 1 Los Angeles 010 010 003 0_5 8 0

a-flied out for Beaty in the 5th. b-struck out for Buehler in the 6th. c-struck out for Littell in the 8th. d-homered for Uceta in the 9th.

E_Crawford (3). LOB_San Francisco 5, Los Angeles 12. 2B_Crawford (6), Longoria (10). HR_Duggar (3), off Buehler; Posey (10), off Treinen; Beaty (2), off DeSclafani; Barnes (2), off Rogers. RBIs_Solano (7), Duggar (9), Posey 3 (21), Wade Jr. (1), Longoria 2 (24), Beaty (22), Taylor (24), Barnes 3 (14). SB_Dickerson (1). SF_Solano. S_DeSclafani, Buehler.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Yastrzemski, Crawford, Dubón); Los Angeles 7 (Smith, Lux, Betts 2, Pujols). RISP_San Francisco 3 for 10; Los Angeles 2 for 14.

Runners moved up_Wade Jr., Lux. GIDP_Posey.

DP_Los Angeles 1 (Lux, Muncy, Beaty).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 4 2-3 5 2 2 4 3 90 3.56 Baragar 1 1-3 0 0 0 1 1 25 0.52 Littell 1 0 0 0 1 0 14 0.71 McGee, H, 3 1 0 0 0 1 1 13 4.15 Rogers, W, 1-0 1 3 3 3 0 0 19 1.63 García, S, 1-2 1 0 0 0 0 0 11 4.41

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 6 3 2 1 3 3 92 2.66 White 1 0 0 0 0 2 15 1.04 Treinen 2-3 1 3 3 1 1 25 3.05 Uceta 1 1-3 0 0 0 0 2 13 5.00 Jansen, L, 0-2 2-3 2 3 2 1 1 21 2.01 Bickford 1-3 0 0 0 1 0 1 0.00

Inherited runners-scored_Baragar 2-0, Bickford 1-0. IBB_off Bickford (Crawford). HBP_Treinen (Wade Jr.). WP_Jansen. PB_Smith 2(4).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Manny Gonzalez; Second, Rob Drake; Third, Dan Merzel.

T_3:43. A_17,873 (56,000).

