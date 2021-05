St. Louis 3, Pittsburgh 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 6 4 Edman 2b 3 0 0 0 2 0 .287 Carlson rf 4 0 0 0 0 1 .265 Carpenter 1b 2 0 0 0 2 0 .109 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .264 DeJong ss 3 0 1 0 1 1 .172 O’Neill lf 4 1 2 0 0 0 .270 Knizner c 3 1 0 0 0 1 .244 Bader cf 3 1 1 3 1 0 .182 Martínez p 3 0 0 0 0 1 .091 b-Williams ph 1 0 0 0 0 0 .179 Reyes p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 5 0 2 4 A.Frazier 2b 4 0 1 0 0 0 .292 Reynolds cf 4 0 1 0 0 1 .286 Moran 1b 3 0 0 0 1 0 .287 T.Frazier 3b 3 0 0 0 0 1 .048 Polanco rf 4 0 0 0 0 0 .208 González ss 4 0 1 0 0 1 .229 Stallings c 2 0 1 0 0 1 .246 Tom lf 3 0 0 0 0 0 .143 Crowe p 1 0 1 0 1 0 1.000 Oviedo p 0 0 0 0 0 0 — a-Difo ph 1 0 0 0 0 0 .250 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis 030 000 000_3 4 0 Pittsburgh 000 000 000_0 5 1

a-flied out for Oviedo in the 7th. b-flied out for Martínez in the 9th.

E_Polanco (1). LOB_St. Louis 7, Pittsburgh 6. 2B_DeJong (1), O’Neill (2), Stallings (7), Reynolds (8). HR_Bader (1), off Crowe. RBIs_Bader 3 (4).

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (O’Neill, Martínez); Pittsburgh 3 (Tom 2, Moran). RISP_St. Louis 1 for 5; Pittsburgh 0 for 5.

LIDP_Bader, A.Frazier. GIDP_Polanco, Moran.

DP_St. Louis 3 (Edman, DeJong, Carpenter; DeJong, Carpenter, DeJong; Carpenter, DeJong, Carpenter); Pittsburgh 1 (T.Frazier, Moran, T.Frazier).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martínez, W, 2-4 8 5 0 0 2 3 100 3.72 Reyes, S, 7-7 1 0 0 0 0 1 12 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Crowe, L, 0-1 5 3 3 3 4 2 97 4.66 Oviedo 2 1 0 0 2 2 24 7.27 Crick 1 0 0 0 0 0 11 0.00 Rodríguez 1 0 0 0 0 0 8 0.00

IBB_off Oviedo (Bader). HBP_Crowe (Knizner), Martínez 2 (Stallings,T.Frazier).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Brennan Miller; Second, James Hoye; Third, Jordan Baker.

T_2:41. A_7,343 (38,747).

