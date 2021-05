Washington 3, Miami 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 0 9 Díaz 2b 4 1 2 1 0 1 .182 Berti 3b 4 0 0 0 0 2 .188 Cooper 1b 4 0 0 0 0 1 .177 Dickerson lf 3 0 1 0 0 1 .325 Brinson rf 3 0 0 0 0 0 .167 León c 3 0 0 0 0 1 .269 Devers ss 3 0 1 0 0 0 .111 M.Harrison cf 3 0 1 0 0 1 .200 Rogers p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Sierra ph 1 0 0 0 0 0 .105 Pop p 0 0 0 0 0 0 — Curtiss p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Duvall ph 1 0 0 0 0 1 .180 Cimber p 0 0 0 0 0 0 —

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 8 3 4 10 Robles cf 3 0 1 0 1 0 .229 J.Harrison lf 2 1 1 0 1 0 .361 Turner ss 3 1 1 0 1 1 .309 Zimmerman 1b 4 1 1 3 0 2 .319 Castro 3b 4 0 1 0 0 1 .253 Gomes c 4 0 2 0 0 0 .250 Hernandez rf 2 0 0 0 1 2 .367 Stevenson rf 1 0 0 0 0 1 .234 Mercer 2b 3 0 1 0 0 1 .318 Scherzer p 3 0 0 0 0 2 .000

Miami 000 000 001_1 5 0 Washington 003 000 00x_3 8 1

a-grounded out for Rogers in the 6th. b-struck out for Curtiss in the 8th.

E_Mercer (1). LOB_Miami 3, Washington 7. 2B_Robles (2), Gomes (2), Mercer (1). HR_Díaz (1), off Scherzer; Zimmerman (4), off Rogers. RBIs_Díaz (3), Zimmerman 3 (10). SB_Berti (1). CS_Robles (3), M.Harrison (1).

Runners left in scoring position_Miami 2 (M.Harrison, Cooper); Washington 4 (Zimmerman 2, Scherzer). RISP_Miami 1 for 4; Washington 2 for 11.

Runners moved up_J.Harrison, Mercer. GIDP_Brinson, Turner, Gomes.

DP_Miami 2 (Díaz, Devers, Cooper; Berti, Díaz, Cooper); Washington 1 (Castro, Mercer, Zimmerman).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, L, 3-2 5 4 3 3 3 6 77 1.91 Pop 1 2-3 3 0 0 1 2 36 7.00 Curtiss 1-3 0 0 0 0 1 4 2.13 Cimber 1 1 0 0 0 1 7 3.65

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, W, 2-2 9 5 1 1 0 9 106 2.54

Inherited runners-scored_Curtiss 3-0. HBP_Scherzer (Dickerson), Rogers (J.Harrison).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Alan Porter; Second, Roberto Ortiz; Third, Ramon De Jesus.

T_2:37. A_8,482 (41,339).

