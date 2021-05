WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through May 23

1 Naomi Osaka $2,002,898 2 Jennifer Brady $1,166,564 3 Ashleigh Barty $1,104,611 4 Aryna Sabalenka $1,081,692 5 Elise Mertens $737,898 6 Karolina Muchova $688,013 7 Iga Swiatek $635,832 8 Jessica Pegula $619,634 9 Serena Williams $618,279 10 GarbiƱe Muguruza $617,194 11 Barbora Krejcikova $585,680 12 Simona Halep $503,207 13 Veronika Kudermetova $475,732 14 Elina Svitolina $453,954 15 Karolina Pliskova $428,137 16 Cori Gauff $425,643 17 Su-Wei Hsieh $410,307 18 Belinda Bencic $387,933 19 Marketa Vondrousova $368,509 20 Shelby Rogers $347,850 21 Petra Kvitova $337,857 22 Ons Jabeur $333,440 23 Paula Badosa $318,782 24 Katerina Siniakova $315,672 25 Ekaterina Alexandrova $312,196 26 Maria Sakkari $304,897 27 Anett Kontaveit $297,825 28 Bianca Andreescu $288,274 29 Anastasia Pavlyuchenkova $287,980 30 Daria Kasatkina $280,396 31 Jelena Ostapenko $276,538 32 Jil Teichmann $272,044 33 Kristina Mladenovic $255,954 34 Petra Martic $251,067 35 Anastasia Potapova $250,405 36 Nina Stojanovic $247,508 37 Sara Sorribes Tormo $242,526 38 Anastasija Sevastova $237,155 39 Yulia Putintseva $236,637 40 Sorana Cirstea $235,524 41 Donna Vekic $228,137 42 Vera Zvonareva $219,640 43 Elena Rybakina $218,779 44 Kaia Kanepi $217,231 45 Nadia Podoroska $214,268 46 Laura Siegemund $209,939 47 Fiona Ferro $209,355 48 Saisai Zheng $207,983 49 Bernarda Pera $204,563 50 Sofia Kenin $201,731

