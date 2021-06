ATP Money Leaders

Through June 20

1 Novak Djokovic $4,142,635 2 Stefanos Tsitsipas $2,518,570 3 Daniil Medvedev $2,156,869 4 Andrey Rublev $1,711,301 5 Alexander Zverev $1,643,885 6 Rafael Nadal $1,454,430 7 Matteo Berrettini $1,421,884 8 Aslan Karatsev $1,204,420 9 Diego Schwartzman $873,528 10 Fabio Fognini $792,785 11 Jannik Sinner $744,634 12 Casper Ruud $742,440 13 Hubert Hurkacz $715,221 14 Jan-Lennard Struff $687,630 15 Cameron Norrie $687,425 16 Alex De Minaur $684,859 17 Felix Auger-Aliassime $680,065 18 Alexander Bublik $671,071 19 Dominic Thiem $669,848 20 Roberto Bautista Agut $668,428 21 Pablo Carreno Busta $666,210 22 Denis Shapovalov $642,279 23 Kei Nishikori $626,649 24 Nikoloz Basilashvili $608,820 25 Grigor Dimitrov $581,439 26 Alejandro Davidovich Fokina $566,759 27 Dusan Lajovic $556,158 28 Daniel Evans $554,106 29 Pierre-Hugues Herbert $549,575 30 Marton Fucsovics $549,537 31 Lloyd Harris $549,429 32 Lorenzo Sonego $541,220 33 Karen Khachanov $534,110 34 Ugo Humbert $501,485 35 Jeremy Chardy $493,804 36 Taylor Fritz $484,449 37 Cristian Garin $477,111 38 Dominik Koepfer $471,426 39 Reilly Opelka $469,914 40 Federico Delbonis $467,780 41 Adrian Mannarino $466,049 42 Lorenzo Musetti $452,954 43 Marin Cilic $448,094 44 David Goffin $445,480 45 Mackenzie McDonald $437,264 46 Filip Krajinovic $433,458 47 Tommy Paul $429,321 48 Benoit Paire $428,307 49 Frances Tiafoe $421,971 50 Laslo Djere $411,416

