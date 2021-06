Boston 10, Atlanta 8

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 10 14 10 2 11 Hernández 2b 5 1 1 0 0 2 .224 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Verdugo cf 5 2 2 3 0 0 .291 Martinez lf 5 1 1 0 0 1 .307 Bogaerts ss 4 1 1 1 1 2 .319 Devers 3b 5 2 3 4 0 2 .283 Renfroe rf 4 1 2 2 1 0 .258 Vázquez c 4 0 1 0 0 2 .256 1-D.Santana pr 0 1 0 0 0 0 .104 Plawecki c 0 0 0 0 0 0 .262 Dalbec 1b 4 1 2 0 0 1 .201 Rodríguez p 2 0 0 0 0 1 .000 Whitlock p 1 0 1 0 0 0 .500 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 — Sawamura p 0 0 0 0 0 0 — c-Gonzalez ph-2b 0 0 0 0 0 0 .196

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 9 7 3 15 Acuña Jr. rf 5 1 2 2 0 3 .285 Freeman 1b 4 0 1 2 0 3 .237 Albies 2b 5 0 1 0 0 0 .256 Riley 3b 5 0 1 1 0 1 .299 Swanson ss 5 1 1 0 0 2 .233 Almonte lf 3 2 1 1 1 2 .265 Contreras c 4 1 0 0 0 1 .231 Heredia cf 4 2 2 1 0 2 .257 Davidson p 0 0 0 0 0 0 .000 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 — a-Adrianza ph 0 1 0 0 1 0 .224 E.Santana p 0 0 0 0 0 0 — b-Sandoval ph 0 0 0 0 1 0 .241 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Martin p 0 0 0 0 0 0 — d-Inciarte ph 1 0 0 0 0 1 .231 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000

Boston 401 020 030_10 14 3 Atlanta 001 303 001_8 9 0

a-walked for Newcomb in the 4th. b-walked for E.Santana in the 6th. c-sacrificed for Sawamura in the 8th. d-struck out for Martin in the 8th.

1-ran for Vázquez in the 8th.

E_Vázquez (6), Hernández (4), Renfroe (3). LOB_Boston 5, Atlanta 6. 2B_Devers (20), Heredia (13), Swanson (14), Almonte (4), Acuña Jr. (13). 3B_Martinez (1). HR_Devers (16), off Davidson; Renfroe (8), off Davidson; Bogaerts (13), off E.Santana; Verdugo (9), off Martin. RBIs_Devers 4 (54), Renfroe 2 (29), Bogaerts (40), Verdugo 3 (31), Freeman 2 (35), Almonte (3), Acuña Jr. 2 (41), Heredia (13), Riley (30). SB_Acuña Jr. (13). CS_Renfroe (2). SF_Freeman. S_Gonzalez, Newcomb.

Runners left in scoring position_Boston 3 (Dalbec, Martinez); Atlanta 3 (Riley, Freeman, Albies). RISP_Boston 4 for 12; Atlanta 5 for 15.

Runners moved up_Martinez.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodríguez 4 6 4 4 1 8 80 6.21 Whitlock 1 1-3 1 3 1 2 2 28 1.95 Hernandez, BS, 0-2 2-3 0 0 0 0 0 8 3.05 Sawamura, W, 3-0 1 0 0 0 0 1 11 2.81 Ottavino, H, 13 1 0 0 0 0 2 14 2.67 Barnes, S, 15-18 1 2 1 1 0 2 21 3.07

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Davidson 2 1-3 5 5 5 1 4 53 3.60 Newcomb 1 2-3 1 0 0 1 3 27 5.40 E.Santana 2 5 2 2 0 1 30 5.40 Jackson 1 0 0 0 0 2 18 1.07 Martin, L, 0-3 1 3 3 3 0 0 14 4.61 Tomlin 1 0 0 0 0 1 13 5.02

Inherited runners-scored_Hernandez 3-2, Newcomb 2-1. PB_Vázquez (6).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Lance Barksdale; Second, Angel Hernandez; Third, Shane Livensparger.

T_3:32. A_36,638 (41,084).

