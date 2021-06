Boston 2, Toronto 1

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 4 1 1 10 Semien 2b 4 0 0 0 0 2 .290 Bichette ss 4 0 1 0 0 1 .280 Guerrero Jr. dh 4 1 2 1 0 1 .346 T.Hernández rf 3 0 1 0 1 1 .295 Grichuk cf 3 0 0 0 0 1 .269 Tellez 1b 3 0 0 0 0 1 .216 Gurriel Jr. lf 3 0 0 0 0 0 .263 Biggio 3b 3 0 0 0 0 1 .225 McGuire c 3 0 0 0 0 2 .212

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 7 2 1 7 K.Hernández cf 4 1 0 0 0 0 .225 Verdugo rf 4 1 2 1 0 1 .288 Martinez dh 4 0 1 0 0 1 .309 Bogaerts ss 3 0 0 0 1 1 .320 Devers 3b 4 0 2 1 0 0 .276 Vázquez c 3 0 0 0 0 1 .256 Arroyo 2b 3 0 0 0 0 1 .259 Gonzalez lf 3 0 2 0 0 1 .196 Dalbec 1b 3 0 0 0 0 1 .194

Toronto 000 000 001_1 4 0 Boston 001 000 001_2 7 0

One out when winning run scored.

LOB_Toronto 3, Boston 5. 2B_Verdugo (13). HR_Guerrero Jr. (22), off Barnes. RBIs_Guerrero Jr. (56), Verdugo (28), Devers (50). SB_Bichette (9).

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Grichuk, Tellez); Boston 1 (Martinez). RISP_Toronto 0 for 3; Boston 1 for 3.

Runners moved up_Grichuk. GIDP_Grichuk, Devers.

DP_Toronto 1 (Semien, Bichette, Tellez); Boston 1 (Devers, Arroyo, Dalbec).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah 6 4 1 1 1 5 93 2.66 Payamps 2 0 0 0 0 2 30 2.96 Dolis, L, 1-3 1-3 3 1 1 0 0 11 5.14

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi 6 2-3 3 0 0 1 4 81 3.76 Taylor, H, 8 1 1-3 0 0 0 0 3 15 3.63 Barnes, W, 3-1 1 1 1 1 0 3 15 2.86

Inherited runners-scored_Taylor 1-0.

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Jerry Meals; Second, Vic Carapazza; Third, Jansen Visconti.

T_2:42. A_20,070 (37,755).

