Boston 5, Miami 3

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 3 12 3 5 13 Chisholm Jr. ss 4 0 1 0 0 3 .263 Marte cf 4 1 3 1 1 1 .322 Aguilar dh 5 0 1 0 0 1 .264 Dickerson lf 5 1 1 0 0 1 .264 Cooper 1b 4 0 0 0 1 2 .248 Duvall rf 5 1 2 0 0 1 .200 Díaz 3b 4 0 2 1 1 2 .148 Alfaro c 4 0 1 1 1 1 .239 Berti 2b 3 0 1 0 1 1 .178

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 10 3 3 6 Arroyo 2b 3 2 2 2 1 0 .301 Verdugo lf 4 0 2 1 0 0 .292 Bogaerts ss 4 1 2 0 0 0 .321 R.Devers dh 4 0 1 0 0 0 .274 Renfroe rf 4 0 0 0 0 0 .263 Gonzalez 3b 4 0 1 0 0 0 .204 Plawecki c 3 1 1 0 1 2 .250 Hernández cf 3 1 1 0 1 2 .225 Dalbec 1b 4 0 0 0 0 2 .190

Miami 000 110 001_3 12 2 Boston 101 300 00x_5 10 1

E_Alfaro (1), Duvall (2), Hernández (2). LOB_Miami 14, Boston 7. 2B_Duvall (6), Dickerson (11), Díaz (2), Arroyo (10), Verdugo (11). HR_Marte (4), off Pivetta. RBIs_Alfaro (8), Marte (11), Díaz (10), Verdugo (26), Arroyo 2 (10). SB_Alfaro (3), Marte (5), Duvall (3).

Runners left in scoring position_Miami 9 (Cooper, Berti, Dickerson, Duvall, Aguilar, Marte, Alfaro); Boston 3 (Renfroe 2, R.Devers). RISP_Miami 3 for 16; Boston 4 for 10.

Runners moved up_Aguilar, R.Devers. GIDP_Berti.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Arroyo, Dalbec).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Thompson, L, 0-1 3 4 2 2 1 1 55 6.00 Pop 1 5 3 2 0 1 29 7.32 Cimber 1 1 0 0 0 1 10 3.29 Bender 1 0 0 0 1 1 23 0.00 Curtiss 1 0 0 0 0 0 7 3.12 Detwiler 1 0 0 0 1 2 19 2.86

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta 4 2-3 7 2 2 3 6 92 3.78 Whitlock 1-3 0 0 0 0 0 2 1.61 Hernandez, H, 8 2-3 1 0 0 0 2 17 2.89 Sawamura, W, 2-0 1 1-3 0 0 0 1 2 23 2.62 Taylor, H, 7 2-3 1 0 0 1 1 11 4.19 Ottavino, S, 3-6 1 1-3 3 1 1 0 2 23 2.88

Inherited runners-scored_Whitlock 2-0, Sawamura 2-0, Ottavino 2-0. HBP_Hernandez (Chisholm Jr.). WP_Thompson, Pop.

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Marvin Hudson; Second, John Tumpane; Third, Sean Barber.

T_3:38. A_25,374 (37,755).

