Chicago Cubs 2, St. Louis 0

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 3 9 Edman rf 4 0 0 0 0 0 .264 Carlson cf 4 0 1 0 0 2 .260 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 0 .244 Arenado 3b 4 0 0 0 0 2 .281 O’Neill lf 3 0 1 0 1 2 .286 Molina c 3 0 0 0 0 0 .273 Carpenter 2b 2 0 0 0 1 0 .179 DeJong ss 3 0 0 0 0 2 .172 Martínez p 1 0 0 0 0 1 .105 a-Sosa ph 1 0 0 0 0 0 .258 Helsley p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 4 1 1 6 Pederson lf 4 1 0 0 0 0 .244 Bryant rf 4 0 1 0 0 0 .297 Rizzo 1b 4 0 1 1 0 1 .265 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .237 Happ cf 3 0 0 0 0 1 .192 Tepera p 0 0 0 0 0 0 — Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 .000 Wisdom 3b 3 0 0 0 0 1 .327 Sogard 2b 3 1 1 0 0 1 .240 Alcántara ss 2 0 0 0 1 0 .290 Davies p 2 0 1 0 0 1 .214 Marisnick cf 1 0 0 0 0 0 .283

St. Louis 000 000 000_0 2 2 Chicago 002 000 00x_2 4 1

a-reached on error for Martínez in the 8th.

E_DeJong (5), Carpenter (4), Wisdom (2). LOB_St. Louis 5, Chicago 5. 2B_Carlson (12), Sogard (4). RBIs_Rizzo (29). S_Martínez.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Edman 2, Molina); Chicago 2 (Contreras, Pederson). RISP_St. Louis 0 for 5; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_Alcántara.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martínez, L, 3-7 7 4 2 0 1 6 97 5.54 Helsley 1 0 0 0 0 0 16 6.15

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Davies, W, 4-3 6 2-3 2 0 0 2 6 89 4.01 Tepera, H, 13 1 1-3 0 0 0 0 0 20 1.99 Kimbrel, S, 18-20 1 0 0 0 1 3 21 0.66

Inherited runners-scored_Tepera 2-0.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Jim Wolf; Second, Nestor Ceja; Third, Sam Holbrook.

T_2:34. A_35,225 (41,649).

