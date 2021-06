Chicago White Sox 5, Detroit 4

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 8 3 5 9 Anderson ss 4 0 0 0 1 1 .291 Mercedes dh 4 0 0 0 1 0 .289 Moncada 3b 3 0 0 1 1 2 .282 Abreu 1b 5 1 2 0 0 1 .256 Vaughn lf 3 1 1 0 1 1 .228 Eaton rf 0 0 0 0 0 0 .199 Engel cf 4 1 2 1 0 0 .250 García rf-lf 4 0 0 0 0 2 .230 Collins c 3 1 1 0 1 0 .198 Mendick 2b 4 1 2 1 0 2 .210

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 7 4 3 15 Grossman lf 5 0 1 0 0 3 .240 H.Castro 3b 5 0 0 0 0 1 .291 Schoop 2b-1b 4 0 1 0 1 1 .265 Cabrera 1b 4 0 1 0 0 2 .203 1-W.Castro pr-2b 0 1 0 0 0 0 .219 Haase dh 4 0 0 0 0 2 .256 Mazara rf 2 1 1 1 0 0 .189 a-Cameron ph-rf 2 1 1 2 0 1 .200 Paredes ss 4 1 1 1 0 0 .188 Baddoo cf 2 0 1 0 0 1 .246 b-Goodrum ph-cf 1 0 0 0 1 1 .203 Rogers c 3 0 0 0 1 3 .234

Chicago 010 111 000 1_5 8 0 Detroit 010 010 002 0_4 7 2

a-struck out for Mazara in the 7th. b-walked for Baddoo in the 7th.

1-ran for Cabrera in the 9th.

E_H.Castro (2), Rogers (1). LOB_Chicago 6, Detroit 6. 2B_Abreu (10), Collins (6). HR_Engel (2), off Skubal; Mazara (3), off Giolito; Paredes (1), off Giolito; Cameron (1), off Hendriks. RBIs_Engel (2), Mendick (11), Moncada (32), Mazara (13), Paredes (2), Cameron 2 (2). SB_Baddoo (7). CS_Mendick (1). SF_Moncada.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Vaughn, Moncada, Abreu); Detroit 2 (Rogers, Schoop). RISP_Chicago 2 for 8; Detroit 0 for 4.

Runners moved up_Abreu, Engel, Mercedes 2. GIDP_Engel, H.Castro.

DP_Chicago 1 (Mendick, Anderson, Abreu); Detroit 1 (Paredes, Schoop, Cabrera).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 6 5 2 2 1 9 105 3.81 Crochet, H, 6 2 0 0 0 1 3 35 0.44 Hendriks, W, 3-1 1 2 2 2 0 1 14 2.30 Bummer, S, 2-7 1 0 0 0 1 2 19 4.12

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal 6 7 4 3 3 6 96 4.35 Jiménez 1 0 0 0 0 1 9 9.28 Garcia 2 1 0 0 1 2 23 4.70 Cisnero, L, 0-4 1 0 1 0 1 0 14 3.71

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Andy Fletcher; Second, Pat Hoberg; Third, Ben May.

T_3:12. A_14,163 (41,083).

