Chicago White Sox 7, Seattle 5

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 24 5 4 5 6 9 Crawford ss 2 0 0 0 1 1 .281 Walton ss 0 1 0 0 1 0 .206 Haniger dh 4 2 2 3 0 1 .255 Seager 3b 1 0 0 1 2 1 .216 Long Jr. 2b 1 0 0 0 0 1 .216 France 1b 4 0 0 0 0 1 .257 Bauers rf 3 0 0 0 0 0 .283 Moore 2b-3b 3 0 1 1 0 1 .190 Fraley lf 2 0 1 0 1 1 .241 Murphy c 3 1 0 0 0 1 .179 Trammell cf 1 1 0 0 1 1 .168

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 7 8 7 7 7 Anderson ss 4 1 2 0 0 1 .295 Goodwin cf 4 1 1 0 0 1 .267 Moncada 3b 3 1 0 0 1 1 .275 Grandal 1b 2 1 0 0 2 0 .177 Mercedes dh 4 2 2 3 0 0 .273 Collins c 4 0 2 4 0 1 .223 Vaughn lf 2 0 0 0 1 2 .222 García 2b 1 0 0 0 2 1 .244 González rf 2 1 1 0 1 0 .250

Seattle 001 001 3_5 4 1 Chicago 201 400 x_7 8 0

E_Seager (9). LOB_Seattle 5, Chicago 8. 2B_Haniger (16), Mercedes (9), Collins 2 (9), González (2). HR_Haniger (17), off Lambert. RBIs_Seager (44), Moore (23), Haniger 3 (45), Mercedes 3 (37), Collins 4 (16). SB_Anderson (14).

Runners left in scoring position_Seattle 2 (France); Chicago 6 (Vaughn 2, Goodwin, García, Moncada). RISP_Seattle 3 for 7; Chicago 3 for 14.

Runners moved up_Anderson. GIDP_González.

DP_Seattle 1 (Crawford, France).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Dugger, L, 0-2 2 2-3 5 3 2 2 2 52 6.45 Vest 1 1 2 2 2 2 21 5.91 Montero 1-3 2 2 2 1 1 16 6.15 Middleton 1 0 0 0 2 1 21 4.19 Ramirez 1 0 0 0 0 1 17 5.40

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Burr 2 0 0 0 0 2 27 0.00 Crochet 1-3 0 1 1 3 0 17 3.13 Marshall, H, 7 2-3 0 0 0 1 1 14 5.06 Heuer, H, 11 1 0 0 0 0 1 18 5.70 Bummer, W, 1-4 1 0 0 0 0 2 16 3.26 Lambert 1 1-3 4 4 4 2 2 45 12.60 Hendriks, S, 20-23 2-3 0 0 0 0 1 14 2.18

Inherited runners-scored_Vest 1-0, Montero 2-2, Marshall 3-1. HBP_Lambert (Trammell). WP_Vest, Crochet.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Mark Ripperger; Second, Cory Blaser; Third, Paul Clemons.

T_2:53. A_30,017 (40,615).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.