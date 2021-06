Cincinnati 4, St. Louis 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 10 4 2 7 Suárez 3b 5 1 0 0 0 2 .158 Winker lf 5 2 3 2 0 0 .348 Castellanos rf 4 0 2 0 0 0 .364 Stephenson 1b 3 0 1 0 0 0 .254 Farmer ss 1 0 0 0 0 0 .217 Naquin cf 4 0 1 1 0 2 .252 Freeman ss-1b 3 1 0 0 1 1 .200 Barnhart c 4 0 1 1 0 0 .273 India 2b 3 0 2 0 1 0 .242 Gutierrez p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Akiyama ph 1 0 0 0 0 0 .189 Antone p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Payton ph 1 0 0 0 0 1 .176 Sims p 0 0 0 0 0 0 .000

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 6 2 5 8 Edman 2b 5 1 2 0 0 1 .275 Carlson cf 3 0 0 0 1 1 .275 O’Neill lf 4 1 1 1 0 2 .280 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .271 Molina c 3 0 1 1 1 0 .285 Carpenter 1b 3 0 1 0 1 2 .153 Sosa ss 4 0 1 0 0 1 .290 Rondón rf 3 0 0 0 1 0 .154 Wainwright p 1 0 0 0 0 0 .000 b-Thomas ph 1 0 0 0 0 1 .105 Ponce de Leon p 0 0 0 0 0 0 .000 Helsley p 0 0 0 0 0 0 — d-Goldschmidt ph 0 0 0 0 1 0 .242

Cincinnati 120 000 010_4 10 0 St. Louis 200 000 000_2 6 0

a-lined out for Gutierrez in the 6th. b-struck out for Wainwright in the 7th. c-struck out for Antone in the 8th. d-walked for Helsley in the 9th.

LOB_Cincinnati 10, St. Louis 8. 2B_India (3), Naquin (7), Barnhart (12). HR_Winker (14), off Wainwright. RBIs_Naquin (38), Winker 2 (31), Barnhart (18), O’Neill (27), Molina (27). SB_Edman (11). S_Wainwright.

Runners left in scoring position_Cincinnati 6 (Barnhart, Winker, Freeman, Suárez, Naquin); St. Louis 3 (Sosa, O’Neill, Edman). RISP_Cincinnati 0 for 10; St. Louis 2 for 8.

Runners moved up_Suárez, Castellanos, Farmer, Carlson, Arenado, Edman, Rondón. GIDP_Rondón.

DP_Cincinnati 1 (Barnhart, Suárez, Freeman).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gutierrez, W, 1-1 5 3 2 2 3 3 77 2.70 Antone, H, 6 2 1 0 0 1 3 32 1.50 Sims, S, 4-5 2 2 0 0 1 2 31 5.14

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 3-5 7 8 3 3 0 4 105 4.19 Ponce de Leon 1 1 1 1 2 3 33 7.71 Helsley 1 1 0 0 0 0 10 6.45

HBP_Wainwright 3 (Stephenson,Naquin,Castellanos).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Dan Iassogna; Second, Andy Fletcher; Third, Scott Barry.

T_3:07. A_15,327 (45,494).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.