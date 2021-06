Cleveland 4, Minnesota 1

Cleveland Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 8 4 Totals 32 1 6 0 Hernandez 2b 5 0 1 0 Arraez lf 4 1 1 0 A.Rosario ss 4 1 0 0 Donaldson 3b 4 0 2 0 Ramírez 3b 2 1 1 0 Larnach rf 3 0 0 0 E.Rosario lf 4 0 1 2 Cruz dh 4 0 0 0 Bradley dh 3 1 0 1 Kepler cf 4 0 0 0 Ramirez rf 4 0 2 0 Polanco 2b 3 0 2 0 Naylor 1b 4 0 1 0 Kirilloff 1b 4 0 0 0 Zimmer cf 4 0 0 0 Rortvedt c 3 0 1 0 Hedges c 4 1 2 1 Simmons ss 3 0 0 0

Cleveland 010 000 030 — 4 Minnesota 100 000 000 — 1

DP_Cleveland 1, Minnesota 1. LOB_Cleveland 6, Minnesota 6. 2B_Polanco (17). SB_Polanco (6).

IP H R ER BB SO

Cleveland Mejía 6 4 1 1 2 6 Parker W,1-0 1 1 0 0 0 1 Shaw H,11 1 0 0 0 0 1 Karinchak S,9-10 1 1 0 0 0 0

Minnesota Berríos 6 1-3 4 1 1 2 9 Thielbar 2-3 0 0 0 0 0 Alcala L,1-2 1-3 2 3 3 1 0 Rogers 2-3 2 0 0 0 0 Shoemaker 1 0 0 0 0 0

WP_Mejía.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Ramon De Jesus; Second, Mark Wegner; Third, Chris Guccione.

T_2:58. A_18,812 (38,544).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.