Cleveland 6, Chicago White Sox 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 10 4 4 9 Anderson ss 5 0 2 0 0 1 .291 Madrigal 2b 5 0 1 1 0 1 .291 Moncada 3b 3 0 2 0 2 0 .301 Abreu 1b 5 0 0 0 0 1 .262 Mercedes dh 4 0 0 0 0 1 .304 Lamb rf 2 2 2 0 2 0 .261 Vaughn lf 4 0 0 0 0 2 .226 Collins c 4 2 2 1 0 0 .197 Hamilton cf 3 1 1 2 0 2 .234 a-Eaton ph 1 0 0 0 0 1 .201

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 6 9 6 1 5 Hernandez 2b 4 0 1 0 0 1 .216 A.Rosario ss 3 2 1 0 1 0 .253 Ramírez 3b 4 1 2 1 0 0 .258 Chang 3b 0 0 0 0 0 0 .160 E.Rosario dh 4 1 0 0 0 1 .227 Naylor rf 4 0 1 1 0 0 .256 Ramirez lf 4 0 2 2 0 0 .256 Bauers 1b 4 0 0 0 0 1 .190 Zimmer cf 4 1 1 0 0 1 .308 Hedges c 3 1 1 2 0 1 .146

Chicago 030 000 002_5 10 0 Cleveland 201 300 00x_6 9 2

a-struck out for Hamilton in the 9th.

E_Hedges (1), A.Rosario (4). LOB_Chicago 8, Cleveland 5. 2B_Hamilton (3), Ramírez 2 (12). HR_Hedges (3), off Cease. RBIs_Hamilton 2 (10), Collins (9), Madrigal (18), Naylor (15), Ramirez 2 (10), Hedges 2 (7), Ramírez (31). SB_A.Rosario (5), Ramirez (2).

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Mercedes 2, Hamilton, Abreu); Cleveland 3 (Bauers 2, Naylor). RISP_Chicago 3 for 10; Cleveland 3 for 11.

Runners moved up_Abreu, Collins, Naylor. GIDP_Vaughn, Abreu.

DP_Cleveland 2 (Ramírez, Bauers; Ramírez, Hernandez, Bauers).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, L, 3-2 3 1-3 8 6 6 1 2 94 3.79 Ruiz 1 2-3 1 0 0 0 0 14 3.13 Burr 1 0 0 0 0 1 16 0.00 Crochet 2 0 0 0 0 2 20 0.57

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber, W, 6-3 7 5 3 2 2 7 103 3.08 Shaw, H, 8 1 1 0 0 1 1 17 1.25 Karinchak, S, 7-8 1 4 2 2 1 1 25 2.92

Inherited runners-scored_Ruiz 1-1. WP_Cease, Karinchak.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Brian Gorman; Second, Sean Barber; Third, James Hoye.

T_3:00. A_7,132 (34,788).

