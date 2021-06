Colorado 4, Miami 3

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 10 3 3 12 Tapia lf 5 2 3 0 0 0 .286 Hampson 2b 4 0 1 0 0 2 .244 Blackmon rf 5 1 2 1 0 2 .277 Cron 1b 4 0 0 0 0 4 .252 Givens p 0 0 0 0 0 0 — Bard p 0 0 0 0 0 0 — McMahon 3b 3 0 1 0 1 1 .253 Daza cf 4 0 1 1 0 1 .326 Rodgers ss 2 1 1 0 1 1 .250 E.Díaz c 3 0 1 0 1 0 .147 Gomber p 2 0 0 0 0 1 .045 b-Joe ph 1 0 0 1 0 0 .227 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Estévez p 0 0 0 0 0 0 — Fuentes 1b 1 0 0 0 0 0 .253

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 9 3 4 8 Chisholm Jr. ss 5 0 2 1 0 1 .273 Marte cf 4 0 1 0 0 1 .337 Aguilar 1b 4 0 1 0 1 0 .269 Dickerson lf 3 1 1 0 2 0 .265 Duvall rf 4 1 1 2 0 3 .207 I.Díaz 3b 3 0 1 0 1 2 .149 1-Devers pr-2b 0 0 0 0 0 0 .216 León c 4 0 1 0 0 1 .191 Berti 2b-3b 4 1 1 0 0 0 .190 Garrett p 1 0 0 0 0 0 .000 Curtiss p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Sierra ph 1 0 0 0 0 0 .235 Cimber p 0 0 0 0 0 0 .000 Bender p 0 0 0 0 0 0 — c-L.Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .000 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Floro p 0 0 0 0 0 0 — d-Alfaro ph 0 0 0 0 0 0 .239

Colorado 101 011 000_4 10 0 Miami 000 012 000_3 9 1

a-grounded out for Curtiss in the 5th. b-grounded out for Gomber in the 6th. c-flied out for Bender in the 7th. d-hit by pitch for Floro in the 9th.

1-ran for I.Díaz in the 8th.

E_Garrett (1). LOB_Colorado 8, Miami 10. 2B_Tapia 2 (12), E.Díaz (3), Dickerson (12), Chisholm Jr. (6). HR_Duvall (10), off Kinley. RBIs_Blackmon (33), Daza (14), Joe (5), Chisholm Jr. (17), Duvall 2 (37). SB_Hampson (12). CS_Dickerson (4). S_Hampson.

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Daza, Hampson, McMahon, Tapia); Miami 6 (Duvall, Aguilar 2, Dickerson). RISP_Colorado 3 for 12; Miami 1 for 6.

Runners moved up_McMahon, Joe, Marte, Sierra, Chisholm Jr.. GIDP_Gomber.

DP_Colorado 1 (E.Díaz, Cron, E.Díaz); Miami 1 (I.Díaz, Chisholm Jr., Berti).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 5-5 5 5 1 1 0 5 84 3.95 Kinley, H, 2 1 1 2 2 2 1 25 4.97 Estévez, H, 3 2-3 1 0 0 0 0 14 4.02 Givens, H, 6 1 1-3 1 0 0 1 1 20 2.91 Bard, S, 8-11 1 1 0 0 1 1 25 3.60

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Garrett, L, 0-1 4 5 2 2 3 3 77 6.43 Curtiss 1 2 1 0 0 3 21 3.00 Cimber 1 1 1 1 0 0 13 3.49 Bender 1 0 0 0 0 3 15 0.00 Bass 1 1 0 0 0 2 15 4.03 Floro 1 1 0 0 0 1 18 3.60

Inherited runners-scored_Givens 2-0. HBP_Cimber (Rodgers), Estévez (Marte), Bard (Alfaro). PB_León (4).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Ben May; Second, Carlos Torres; Third, Andy Fletcher.

T_3:53. A_4,563 (36,742).

