Detroit 8, St. Louis 2

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 6 2 4 6 Edman rf 5 0 2 0 0 0 .266 Carlson cf 4 0 1 0 1 1 .265 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 0 1 .255 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .267 O’Neill dh 4 0 1 0 0 2 .276 Molina c 3 0 0 0 1 0 .258 Sosa 2b 3 1 0 0 0 2 .243 DeJong ss 2 1 1 0 2 0 .165 Nootbaar lf 3 0 0 1 0 0 .000

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 12 7 5 4 Grossman lf 5 0 1 0 0 2 .232 Schoop 2b-1b 5 1 2 3 0 0 .277 Candelario 3b 4 0 2 0 1 0 .267 M.Cabrera 1b 3 0 1 0 0 0 .222 Paredes 2b 1 0 0 0 1 0 .154 Baddoo cf 5 2 2 0 0 1 .270 Mazara rf 4 1 1 0 0 1 .205 W.Castro dh 2 2 1 0 2 0 .219 H.Castro ss 2 1 0 1 1 0 .256 Rogers c 4 1 2 3 0 0 .225

St. Louis 000 020 000_2 6 1 Detroit 000 620 00x_8 12 0

E_Oviedo (1). LOB_St. Louis 9, Detroit 9. 2B_Rogers (3), Baddoo (10). 3B_Rogers (2). HR_Schoop (14), off Oviedo. RBIs_Nootbaar (1), Goldschmidt (39), Rogers 3 (9), Schoop 3 (37), H.Castro (14). SF_Nootbaar. S_H.Castro.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Nootbaar 2, Arenado); Detroit 5 (Baddoo 2, Rogers, Grossman). RISP_St. Louis 1 for 5; Detroit 3 for 10.

Runners moved up_Sosa, H.Castro, Mazara. GIDP_Candelario.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo, L, 0-3 3 2-3 6 6 2 3 1 82 4.62 Ponce de Leon 1-3 1 1 1 0 0 7 7.03 Miller 1 1 1 1 1 1 16 4.91 Woodford 1 1 0 0 0 0 12 3.86 LeBlanc 1 1 0 0 0 2 15 0.00 Fernández 1 2 0 0 1 0 25 6.57

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal 4 2-3 4 2 2 2 4 97 4.33 Funkhouser, W, 1-0 1 1-3 1 0 0 1 0 20 3.57 Garcia 1 0 0 0 1 1 17 4.23 Farmer 1 0 0 0 0 1 9 10.12 Norris 1 1 0 0 0 0 14 6.59

Inherited runners-scored_Ponce de Leon 1-0, Miller 1-1, Funkhouser 2-0. HBP_Skubal (Sosa). WP_Oviedo.

Umpires_Home, Joe West; First, Bruce Dreckman; Second, Nic Lentz; Third, Edwin Moscoso.

T_3:13. A_13,492 (41,083).

