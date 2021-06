Houston 8, Chicago White Sox 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 2 3 2 6 9 Anderson ss 3 0 0 0 1 3 .296 Moncada 3b 3 0 0 0 1 1 .277 Abreu 1b 3 0 0 0 1 0 .246 Goodwin cf 3 0 1 0 1 1 .259 Grandal c 3 1 1 0 0 0 .166 Collins c 0 0 0 0 1 0 .223 Vaughn lf 4 0 0 0 0 0 .231 Lamb rf 2 1 1 2 1 1 .234 Mercedes dh 3 0 0 0 0 1 .266 Mendick 2b 3 0 0 0 0 2 .213

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 14 8 7 9 Altuve 2b 4 1 1 1 1 1 .296 McCormick rf 4 0 2 1 1 1 .226 Brantley lf 4 1 2 1 1 1 .341 Correa ss 3 2 2 1 2 0 .296 Alvarez dh 5 1 1 2 0 2 .308 Toro 3b 5 1 4 1 0 1 .348 Jones 1b 5 1 2 1 0 1 .182 Maldonado c 4 1 0 0 0 1 .168 Straw cf 2 0 0 0 2 1 .251

Chicago 020 000 000_2 3 1 Houston 105 110 00x_8 14 0

E_Anderson (5). LOB_Chicago 4, Houston 12. 2B_Goodwin (4), Altuve (8), Jones (2). 3B_Brantley (2). HR_Lamb (5), off McCullers Jr.; Correa (14), off Foster. RBIs_Lamb 2 (10), Toro (5), Alvarez 2 (38), Jones (4), Altuve (39), McCormick (24), Correa (40), Brantley (27). CS_Toro (1).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Vaughn); Houston 8 (Jones, Brantley, Alvarez 2, Altuve). RISP_Chicago 0 for 1; Houston 5 for 15.

Runners moved up_Maldonado. GIDP_Grandal, Mercedes, Moncada, Maldonado.

DP_Chicago 1 (Moncada, Abreu); Houston 3 (Toro, Jones, Correa, Jones; Altuve, Correa, Jones; Correa, Toro, Jones).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, L, 6-2 2 2-3 7 6 3 4 3 74 3.98 Foster 1 1-3 2 1 1 1 2 33 6.43 Burdi 1 2 1 1 1 1 19 3.00 Bummer 1 2 0 0 1 1 12 3.71 Heuer 1 1 0 0 0 0 20 5.65 Hendriks 1 0 0 0 0 2 11 2.08

Houston IP H R ER BB SO NP ERA McCullers Jr., W, 4-1 6 2 2 2 4 4 94 2.90 Taylor 2 0 0 0 0 3 30 3.38 Garza Jr. 1 1 0 0 2 2 25 5.40

Inherited runners-scored_Foster 3-1. HBP_Burdi (Maldonado).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Mark Wegner; Second, Alan Porter; Third, Alex Tosi.

T_3:18. A_39,821 (41,168).

