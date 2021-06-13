Korn Ferry Tour BMW Charity Pro-Am Scores

|Sunday
|At Thornblade Club
|Greer, S.C.
|Purse: $700,000
|Thornblade Club Course
|Yardage: 7,062; Par: 71
|The Cliffs Valley Course
|Yardage: 7,029; Par: 72
|Final Round
Mito Pereira, $126,000 65CV-63TC-66TC-64TC_258
Justin Lower, $63,000 64CV-63TC-64TC-71TC_262
Max McGreevy, $42,000 68TC-65CV-66TC-65TC_264
Tommy Gainey, $31,500 68TC-61CV-68TC-68TC_265
Nick Hardy, $25,375 69TC-63CV-64TC-70TC_266
Stuart Macdonald, $25,375 65CV-66TC-66TC-69TC_266
Austin Eckroat, $22,400 66TC-68CV-67TC-66TC_267
Hayden Buckley, $17,941 68TC-69CV-64TC-67TC_268
Brian Campbell, $17,941 65CV-71TC-65TC-67TC_268
Nicolas Echavarria, $17,941 65TC-67CV-66TC-70TC_268
Jamie Lovemark, $17,941 65CV-70TC-66TC-67TC_268
Jimmy Stanger, $17,941 65CV-67TC-70TC-66TC_268
Zecheng Dou, $11,950 68CV-65TC-68TC-68TC_269
Joey Garber, $11,950 68CV-63TC-70TC-68TC_269
Jonathan Hodge, $11,950 65TC-65CV-67TC-72TC_269
David Kocher, $11,950 68TC-67CV-67TC-67TC_269
Chip McDaniel, $11,950 68TC-69CV-68TC-64TC_269
Seth Reeves, $11,950 65TC-69CV-65TC-70TC_269
Dylan Wu, $11,950 69TC-67CV-64TC-69TC_269
Jamie Arnold, $7,677 66TC-68CV-69TC-67TC_270
Paul Haley II, $7,677 66CV-69TC-70TC-65TC_270
Brandon Harkins, $7,677 71TC-63CV-68TC-68TC_270
Kyle Reifers, $7,677 70CV-67TC-67TC-66TC_270
Ollie Schniederjans, $7,677 68TC-67CV-66TC-69TC_270
Kevin Yu, $7,677 66TC-66CV-69TC-69TC_270
Davis Riley, $5,329 65CV-69TC-70TC-67TC_271
Curtis Thompson, $5,329 68TC-68CV-67TC-68TC_271
OJ Farrell, $5,329 66CV-71TC-64TC-70TC_271
Lee Hodges, $5,329 64CV-69TC-67TC-71TC_271
Augusto Núñez, $5,329 67TC-66CV-68TC-70TC_271
Charlie Saxon, $5,329 64TC-69CV-68TC-70TC_271
Vince India, $4,305 63TC-69CV-69TC-71TC_272
Steve LeBrun, $4,305 65TC-68CV-68TC-71TC_272
Taylor Montgomery, $4,305 68CV-68TC-69TC-67TC_272
Greyson Sigg, $4,305 71TC-66CV-67TC-68TC_272
Dawie van der Walt, $4,305 66TC-69CV-69TC-68TC_272
Carl Yuan, $4,305 66TC-67CV-70TC-69TC_272
Dawson Armstrong, $3,509 70CV-66TC-69TC-68TC_273
Brandon Crick, $3,509 69TC-66CV-68TC-70TC_273
Roberto Díaz, $3,509 71TC-66CV-69TC-67TC_273
Stephan Jaeger, $3,509 65CV-70TC-69TC-69TC_273
Dan McCarthy, $3,509 71TC-65CV-69TC-68TC_273
Andre Metzger, $3,509 69TC-67CV-72TC-65TC_273
Trey Mullinax, $3,509 69TC-67CV-67TC-70TC_273
Shad Tuten, $3,509 65CV-70TC-70TC-68TC_273
Trevor Cone, $3,098 70CV-67TC-67TC-70TC_274
Alex Kang, $3,098 69TC-67CV-71TC-67TC_274
Billy Kennerly, $3,098 70CV-66TC-67TC-71TC_274
Jake Knapp, $3,098 65TC-69CV-66TC-74TC_274
Andrew Novak, $3,098 68TC-66CV-70TC-70TC_274
Chandler Phillips, $3,098 67CV-68TC-72TC-67TC_274
Alex Chiarella, $2,919 65CV-68TC-73TC-69TC_275
Julián Etulain, $2,919 68TC-66CV-70TC-71TC_275
Stephen Franken, $2,919 67CV-67TC-69TC-72TC_275
Jason Millard, $2,919 68CV-68TC-69TC-70TC_275
Andy Pope, $2,919 67TC-68CV-69TC-71TC_275
Chad Ramey, $2,919 66CV-71TC-70TC-68TC_275
Jonathan Randolph, $2,919 69CV-68TC-68TC-70TC_275
Tyrone Van Aswegen, $2,919 66TC-69CV-69TC-71TC_275
Brandon Wu, $2,919 67CV-68TC-73TC-67TC_275
Cameron Young, $2,919 65TC-65CV-69TC-76TC_275
Sangmoon Bae, $2,807 66TC-71CV-70TC-69TC_276
Evan Harmeling, $2,807 66TC-70CV-69TC-71TC_276
Steve Lewton, $2,807 69CV-66TC-70TC-71TC_276
Willie Mack III, $2,807 67TC-70CV-66TC-73TC_276
Kevin Roy, $2,807 70TC-67CV-71TC-68TC_276
David Skinns, $2,807 68CV-68TC-69TC-71TC_276
KK Limbhasut, $2,758 67TC-70CV-75TC-65TC_277
Michael Miller, $2,730 62TC-66CV-72TC-78TC_278
James Nicholas, $2,730 70CV-65TC-70TC-73TC_278
Will Wilcox, $2,730 69TC-68CV-73TC-68TC_278
Ben Silverman, $2,702 68CV-67TC-73TC-71TC_279
Bobby Bai, $2,674 71TC-66CV-73TC-70TC_280
Lorens Chan, $2,674 68TC-69CV-70TC-73TC_280
Joshua Creel, $2,674 67TC-67CV-72TC-74TC_280
Erik Barnes, $2,646 70CV-67TC-70TC-75TC_282
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