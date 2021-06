L.A. Angels 11, Detroit 3

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 5 11 Grossman lf 5 0 0 1 0 1 .242 Schoop 1b 5 1 0 0 0 1 .270 Candelario 3b 2 0 0 0 2 1 .268 Cabrera dh 4 0 2 1 0 1 .219 Haase c 4 0 0 0 0 3 .238 Baddoo cf 3 1 1 0 1 0 .262 Goodrum ss 2 0 0 0 0 1 .216 H.Castro ss 1 1 0 0 1 1 .268 Mazara rf 3 0 2 0 1 1 .208 W.Castro 2b 4 0 1 1 0 1 .221

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 11 13 11 3 8 Upton lf 4 3 3 1 1 0 .245 Ohtani dh 5 2 2 3 0 2 .273 Ward rf 4 1 3 3 1 0 .256 Walsh 1b 5 1 1 2 0 2 .279 Stassi c 2 1 0 0 1 0 .310 J.Iglesias ss 4 0 0 0 0 1 .271 Wong 3b 2 0 1 1 0 1 .184 a-Gosselin ph-3b 2 1 1 0 0 1 .320 Lagares cf 4 1 1 0 0 0 .230 Rengifo 2b 4 1 1 1 0 1 .182

Detroit 000 001 101_3 6 0 Los Angeles 011 053 01x_11 13 1

a-singled for Wong in the 6th.

E_Walsh (3). LOB_Detroit 8, Los Angeles 5. 2B_Cabrera (5), Upton (9), Ward 2 (7), Lagares (9). HR_Rengifo (1), off Ureña; Ohtani (20), off Ureña; Walsh (16), off Ureña; Ohtani (21), off Jiménez. RBIs_Cabrera (26), W.Castro (25), Grossman (34), Wong (5), Ward 3 (27), Rengifo (2), Ohtani 3 (50), Walsh 2 (48), Upton (32). CS_Wong (1).

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Haase 2, Schoop 2); Los Angeles 3 (Walsh 3). RISP_Detroit 2 for 10; Los Angeles 3 for 11.

Runners moved up_Candelario, Grossman. GIDP_Goodrum.

DP_Los Angeles 1 (J.Iglesias, Rengifo, Walsh).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Ureña, L, 2-7 4 1-3 7 7 7 3 4 87 5.79 Garcia 2-3 0 0 0 0 0 14 4.21 Norris 1 4 3 3 0 2 26 6.84 Farmer 1 0 0 0 0 1 14 10.80 Jiménez 1 2 1 1 0 1 20 8.10

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 5-2 5 2-3 3 1 0 2 8 111 4.41 Rodriguez 1 1-3 2 1 1 1 1 30 3.26 Guerra 2 1 1 1 2 2 35 4.91

Inherited runners-scored_Rodriguez 1-0. HBP_Farmer (Stassi). WP_Ureña.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, James Hoye; Second, Fieldin Cubreth; Third, Jeremy Riggs.

T_3:32. A_22,734 (45,517).

